Bochorno dentro del PSOE de Castilla-La Mancha con la última estulticia de su secretario de organización

Malos tiempos para Sergio Gutierrez, mano derecha del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Ya era vox populi que el secretario de organización de los socialistas manchegos no tenía fama precisamente por su eficacia en el cargo. Entró en política gracia a ser el hermano pequeño del presidente de la Diputación de Toledo, Alvaro Gutierrez, y, posteriormente, se ha venido beneficiando de los cupos territoriales para seguir viviendo de la política.

Le salvaba que apenas hacía declaraciones a los medios de comunicación y, por tanto, no delataba su incapacidad para ocupar el cargo que le había asignado su jefe, Emiliano García Page. El nerviosismo que hay en la filas socialistas manchegas por las continuas noticias que ya hablan de una derrota electoral del PSOE en las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha han obligado a que Sergio Gutierrez tenga que hablar en público -más a menudo de lo deseado- provocando el bochorno dentro de sus propias filas.

Las últimas declaraciones suyas, insultando al líder de la oposición en Castilla-La Mancha, el popular Paco Núñez, han provocado una catarata de reacciones en simpatizantes y cargos socialistas.

Fuentes socialistas han confirmado que son varias las provincias de la región donde se han movido comentarios jocosos y abochornados sobre -como se le conoce internamente- el hermanísimo Gutierrez.

“Hay que ser muy pardillo para llamar a Paco Núñez “cacatúa de Génova” cuando nuestro propio presidente regional, Page, se ha autocalificado públicamente como “monaguillo de Sánchez”. Este es uno de los mensajes que afiliados del PSOE de Guadalajara han ido soltando internamente.

El cachondeo ha llegado a tal nivel que hay quien ha planteado que en el PSOE de Castilla-La Mancha a partir de ahora las ruedas de prensa las de solo la portavoz regional, Blanca Fernández, para evitar seguir haciendo el ridículo.

Fuentes cercanas a la dirección del PSOE de Ciudad Real, se han llegado a preguntar si Gutierrez sabe lo que está haciendo en el Congreso de los Diputados en su calidad de diputado nacional.

“Se ha dedicado a votar todas las barbaridades de Sánchez en el Congreso, siguiendo indicaciones de Page, y ahora suelta que “Castilla-La Mancha necesita un presidente con autonomía y personalidad propia”.

En las conversaciones mantenidas se comenta que cuando dentro del PSOE de Castilla-La Mancha hay una estrategia firme para intentar separar a Page de Sánchez, “éste, con sus declaraciones, se lo pone a huevo al PP, pues se delata él sólo y deja a los pies de los caballos a su propio jefe”.

Estas mismas fuentes han llegado a comentar que, por desgracia, no será la última si no la “penúltima cagada” del protegido de Page. Es cuestión de tiempo comprobar si tienen o no tienen razón.