Ni García-Page se muerde ya la lengua: «¡Que no nos tomen por tontos!»

Emiliano García-Page, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, pronunció el 13 de diciembre de 2022 un discurso donde radicalizó su verbo sobre el pacto de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana para reformar el Código Penal. Desde la localidad toledana de Ocaña, el mandatario autonómico se ha manifestado de forma más dura que en otras ocasiones fue directo: «sería más honrado decir ‘cambio esto porque no me quede otro remedio'» en referencia a lo que él considera «un traje a medida» que el Gobierno «le está haciendo a Esquerra Republicana».

«El momento es muy grave, muy grave para España. Estoy muy en contra a lo pactado con los independentistas. Entiendo muy bien lo que está pasando, y lo entienden el 95% de los españoles, también Junqueras, Aragonés y Puigdemont. Esto es serio. Básicamente es lo que parece», arrancó el líder castellano-manchego su discurso contra Sánchez.

También se mantuvo contundente con las justificaciones que desde el Gobierno se están dando, «no hace falta que me expliquen lo que está pasando con reuniones que no van a servir para nada». Y recordó que «la mayor parte de lo que veo, lo veo en los titulares de prensa».

«De estos polvos, vendrán más lodos»

Lanzó también un claro mensaje que tiene lectura electoral (recordemos que Page aspira a la reelección en los comicios autonómicos de mayo de 2023): «No es de izquierdas pactar con delincuentes, que no nos tomen por tontos. Un Código Penal no puede hacerse a la medida de los culpables. No puede salir nada bueno de una medida tan injusta para el resto de los españoles».

Conforme avanzaba en su discurso el cabreo del líder castellano-manchego se hacía más evidente: «Sé que esto pasa, que la gente es tonta y se olvida. Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos. Este es un momento grave para la política española. Es de esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva, esto sí que es hacer historia. Soy muy contrario a la decisión del Gobierno y lo soy porque soy muy coherente con lo que le escuchaba al Gobierno tiempo atrás». Esto último en referencia a las promesas de Sánchez en 2018 y 2019 en las que aseguraba que castigaría más el delito de malversación.

«Que quede claro, para mí, coger dinero público y utilizarlo para algo manifiestamente ilegal es corrupción», expresó a la vez que anunció algo importante que está dispuesto «a presentar una iniciativa para sentirme obligado como presidente autonómico a denunciar ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de consulta oficial que signifique que unos pocos pueden hablar en nombre de todos», algo que hará «como presidente de comunidad autónoma, en el rango de absoluto afectado»·

«Sólo un ingenuo, un santo, se cree que esto disuade a los independentistas de seguir su camino. No sólo los delincuentes no se han arrepentido, sino que ya están marcando su hoja de ruta para seguir hacia la independencia. De estos polvos, vendrán más lodos», remató.

Cada vez más críticos con Sánchez

García-Page siempre había sido crítico con Pedro Sánchez y sus pactos con los nacionalistas catalanes, pero nunca lo había mostrado tan a las claras como en este momento y se suma así a las voces críticas de barones territoriales como Javier Lambán de Aragón o Fernánez-Vara de Extremadura y a históricos de la formación como Alfonso Guerra o Joaquín Leguina. A este este últimos sus críticas a Sánchez le han costado la expulsión del partido junto a Nicolás Redondo Terreros.