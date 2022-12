El PP fichará a Adanero y Sayas, los diputados expulsados de UPN por retar al Sanchismo

El PP está reforzando su plantilla de cara a las próximas elecciones regionales.

Los ‘populares’ están interesados en ‘fichar’ a Carlos García Adanero y Sergio Sayas, los diputados que fueron expulsados de UPN por negarse a pactar con el Sanchismo y que pusieron en ‘jaque’ la polémica reforma laboral del PSOE-Podemos.

Las primeras informaciones apuntan a que los líderes del PP mantendrán una reunión con ambos diputados después de las Navidades para sumarles a sus filas de cara a las próximas elecciones autonómicas. Una decisión que llegó después de que los dos diputados después de que UPN haya decidido ir por su cuenta a las forales y municipales.

A inicios de 2023, el PP iniciará conversaciones con los diputados expulsados en marzo dos años y medio de las filas de UPN.

Sayas adelantó a la prensa que “vamos a hablar de cómo damos respuesta a ese espacio electoral de centro-derecha en Navarra que está huérfano en este momento por la deriva de Javier Esparza (líder de UPN) de apostar por el ‘sanchismo’. Vamos a ver si somos capaces de coordinar una respuesta”.

Tras la ruptura de la coalición Navarra Suma para las elecciones forales y municipales de 2023, desde la dirección nacional del PP ya avanzaron que consideraban que tenían las manos libres para hablar con los diputados expulsados de UPN.

El presidente del PP navarro Javier García dejó también la puerta abierta a esas conversaciones.

Por su parte, Carlos García Adanero, aseguró en la Cadena SER que se reunirá con el PP en enero para hablar de las futuras elecciones, pero no tiene una decisión tomada.

En el programa ‘La primera llamada del día’, explicó que no lo han hablado todavía con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, más allá del saludo que compartieron el pasado domingo, 4 de diciembre, durante el acto de clausura del VIII Congreso Autonómico del partido celebrado en Pamplona.

Coincide en que se han citado para enero con la idea de “poner en común” la nueva situación electoral que va a darse en Navarra tras la ruptura de Navarra Suma y dice Adanero “a ver si somos capaces o que idea tenemos sobre la necesidad de que haya una alternativa real al Gobierno de Chivite”.

Con quien no ha mediado palabra el diputado suspendido es con el presidente de UPN, Javier Esparza, “nos expulsó del partido y hace muchísimos meses que no hablo nada con él” reconoce Adanero. Considera que la ruptura de Navarra Suma “era esperada” ya que cree que el objetivo de UPN es “tener las manos libres para poder pactar con los socialistas” y añade que “primero nos expulsaron a nosotros y ahora han expulsado al PP y Ciudadanos para tener vía libre para pactar con el sanchismo”.

No cree Adanero que Esparza haya decidido concurrir en solitario por lo que dicen las encuestas, “lo que digan o dejen de decir las encuestas ahora no importa, importa lo que diga la gente en mayo y todo lo demás es hablar por no callar” dice. En su opinión UPN “se libera para pactar con los socialistas” y lo que quieren hablar con los populares tras las navidades es “todo lo contrario”.