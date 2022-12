Martínez-Almeida se descojona de una concejal del PSOE cuando le pregunta qué haría sin Sánchez

A José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, en un pleno del Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2022 se la pusieron votando y a punto de penalti. La portavoz del PSOE en el Consistorio de la capital de España María del Mar Espinar preguntó al primer edil «¿qué sería de ustedes [el PP] sin Pedro Sánchez?». La pregunta de la concejal socialista llegaba después de varias intervenciones del alcalde hablando del asalto a la Justicia por parte del Gobierno ‘sanchista’ que, finalmente, se vio frustrado por la decisión del Tribunal Constitucional.

Lo cierto Martínez-Almedia disfrutó con la pregunta y más con la respuesta y pudo despacharse a gusto con la bancada socialista. Así se las ponían a Felipe II.

La portavoz socialista me acaba de preguntar qué sería de nosotros sin Pedro Sánchez… pic.twitter.com/9bGq4HZbcJ — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 20, 2022

«Me hace usted una pregunta…», arrancó el líder del PP en la capital de España sin apenas poderse aguantar la risa. Pasó entonces a enumerar en qué les beneficiaría al PP (y a todos): «Pues se lo digo una España en concordia, una España con la convivencia garantizada, en la que se respeta la Constitución y el Estado de Derecho, en la que Arnaldo Otegui no se pavonea de que gracias a él se sostiene el Gobierno de España, en la que no se indulta, ni se elimina el delito de sedición, en la que los golpistas no forman parte de la dirección política, en la que Podemos no tiene ningún papel en la gobernabilidad de España, pero sobre todo una España que reivindica los valores de la Transición y la Constitución que son los que nos han hecho verdaderamente grandes», aseguró Almeida

Martínez-Almeida remató con ironía «entiendo que usted no quiera hablar de Pedro Sánchez porque es un auténtico lastre para el Partido Socialista en Madrid«.

Lo cierto, es que lo que pretendía Espinar es vender una ‘obesión’ del PP con Sánchez y consiguió una respuesta que no esperaba. Una lista de todas las cosas que los españoles no aguantaríamos sin Sánchez. Lo que se llama ir y a por lana, y salir trasquilada.