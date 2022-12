El divertido troleo de Ayuso a Tezanos por su disparatado CIS de Madrid

Isabel Díaz Ayuso se divirtió troleando al socialista José Félix Tezanos.

Tras conocer la encuesta autonómica del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la presidenta de la Comunidad de Madrid se tomó con humor los datos a favor del PSOE y su candidato Juan Lobato.

La ‘popular’ afirmó, en tono burlesco, que la Lotería reparte ilusiones entre los españoles, mientras que el presidente del CIS lo hace entre la izquierda. «De no creer», sentenció la presidenta a los medios de comunicación tras visitar el Tren de la Navidad de Metro en la Línea 6 del suburbano.

Así lo ha hecho después de los datos de la encuesta del CIS que apuntan a una victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023, con un rango de escaños entre los 55 y los 67, por lo que no alcanzaría la mayoría absoluta (fijada actualmente en 69), y abran la puerta a un pacto de izquierda (PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos) que podría arrebatarle la Comunidad.

Ya un sondeo del CIS a las puertas de las elecciones autonómicas del 4M, que dieron una contundente victoria a la presidenta madrileña, abrió la puerta a esta posibilidad dando a los grupos de izquierdas los 73 escaños.

El PP (que ahora tiene 65 escaños) dependería, si logra más de 61 escaños, de VOX, como en esta legislatura, que acaba de rechazar su proyecto de Presupuestos regionales. La formación que en Madrid lidera Rocío Monasterio lograría entre 7 y 9 escaños, frente a los 13 actuales, según datos de la macroencuesta sobre Tendencias del Voto Autonómico elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El CIS abre la puerta a una coalición de izquierdas si se toman como referencia los rangos mayores de los PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Así, en conjunto estos tres partidos lograrían, en sus máximos rangos, 76 escaños.

Guerra con la extrema izquierda

En concreto, da un fuerte subida al PSOE, cuyo candidato a la Presidencia regional es ahora Juan Lobato, que alcanzaría entre 31 y 38 puestos en la Asamblea, frente a los 24 actuales, frente a Más Madrid, que perdería algo de fuerza, al pasar de los 24 escaños actuales a una horquilla de entre 21 y 25. Y Unidas Podemos, cuyo cartel electoral de 2023 encabezará Alejandra Jacinto, subiría de los 10 actuales hasta los 13 como máximo.

Ciudadanos, que perdió sus 26 parlamentarios en las elecciones anticipadas de mayo de 2019, ahora se sitúa en una horquilla entre los 0 y 4 escaños. No obstante, no se acercaría al 5% de intención de voto mínimo para entrar en la Cámara regional. El partido que en Madrid lidera Begoña Villacís aún no tiene candidato autonómico.

En porcentaje de intención de voto más simpatía, el PSOE tendría un 18,9%, el PP 33,4%, VOX 4,6%, Unidas Podemos 6,7%, Ciudadanos 2,6%, Más Madrid 12,6%, PACMA 0,6%, Los Verdes 0,2%, otros partidos 2,2%, en blanco 2%, nulo 0,7%, no lo sabe todavía 2,3% y no lo dice 4,4%.

En la encuesta también se ha preguntado por las elecciones generales. El 22,3% de los madrileños votaría hoy al PSOE, el 27,2% al PP, el 7,9% a Vox, el 10,4% a Unidas Podemos, el 2,3% a Ciudadanos y el 2,6% a Más País. El 14,5 por ciento aún no sabe a quién confiaría para representarle en las Cortes Generales.

En escala ideológica, la mayoría de los madrileños se sitúa en el centro. Así, siendo un 1 la ideología más a la izquierda y un 10 la más a la derecha, el 20,9% de los encuestados se sitúa en el 5, el 11,6 en el 6, el 10,2% en el 4, el 12,3% en el 3, el 8,5% en el 8, el 4,1% en el 2, en 10,2% en el 1; el 1,9% en el 9 y el 5,3% en el 10.