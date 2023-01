Somanta de palos al desesperado Juan Lobato por plagiar la ‘política estrella’ de Ayuso

Juan Lobato está desesperado por rascar votos a cualquier precio... así sea plagiando las políticas de Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista con ‘El Español’, el candidato del PSOE prometió bajar el IRPF a las rentas de hasta 100.000 euros y que eliminará la carga fiscal sobre toda donación, herencia o patrimonio siempre que “genere actividad económica o empleo”.

Irónicamente, Lobato apuesta por una reducción de impuestos solo semanas después de que cargara contra la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando decidió tomó algunas decisiones como eliminar el impuesto al patrimonio.

Es importante recordar que el candidato del PSOE aseguró en septiembre de 2022 que “cada millón que regala el PP [con la bajada de impuestos] son menos plazas en residencias o en educación de Formación Profesional”.

Ahora, el socialista cambia radicalmente su discurso ante las demoledores previsiones de las encuestas de las próximas elecciones autonómicas, donde se prevé que su partido no solo vuelve a quedar superado por la extrema izquierda de Más Madrid, sino que hasta se podrían quedar con la menor representación histórica en la Comunidad.

Ante el plagio de Lobato a las políticas de Ayuso para rascar votos, los usuarios de las redes sociales le han dado una somanta de palos.

Ismael Sirio López Martín, antiguo jefe de redes sociales del PP y actual miembro de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, puso al socialista contra las cuerdas:

“Qué curioso. Ni Lobato ni el PSOE creen en la bajada de impuestos. No solo lo critican cada vez que el PP propone bajarlos, sino que los suben o crean nuevos cuando pueden. Pero ahora lo promete porque ve cómo las políticas de Isabel Díaz Ayuso funcionan y eso él lo traduce en votos”.

Una dura crítica en la misma línea de otros usuarios de las redes sociales.

Pero no eran las clases ricas las que deberían pagar?, no era Ayuso una facha por no subir los impuestos a los ricos? El @PSOE viene con la solución…🤣🤣🤣

Mentirosos de mierda… https://t.co/9W92zt07XD

