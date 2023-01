Ayuso ya mejoraría sus votos de 2021 pero le falta un empujón para la mayoría absoluta: sabemos cómo puede conseguirlo

Desde agosto de 2019 lleva Isabel Díaz Ayuso gestionando la Comunidad de Madrid de forma impoluta. Sus enemigos ladran al respecto y buscan aquí y allá, pero es lo que es.

En 2021 mayo las urnas corroboraron que los madrileños querían libertad y no el comunismo barato y venido a menos de Pablo Iglesias, y lo mandaron a su casa a hacer un podcast. A la del PP, por contra, le dieron una mayoría más holgada y solo necesitó un acuerdo de investidura con VOX.

Para más, los propios madrileños, en el arranque de 2022, sitiaron la sede de Génova y terminaron por precipitar la salida de Pablo Casado y Teodoro García Egea de la presidencia del Partido Popular nacional.

No hay ninguna duda de que Díaz Ayuso convence a sus votantes, encandila a sus militantes y tiene un liderazgo absoluto dentro de su partido en Madrid. Y ahora, una encuesta de GAD3 para la Comunidad de Madrid solo puede que reforzar estos datos.

Salió este 11 de enero de 2022 y demuestra que de ser las elecciones ahora, el PP madrileño subiría con respecto de 2021, yéndose a un 46,5% de los votos (casi dos puntos más que en los anteriores comicios). Sin embargo, a Díaz Ayuso aún le faltaría un pequeño empujón para conseguir la mayoría absoluta que con estos datos no tendría, pero en Periodista Digital sabemos cómo puede conseguirlo.

Eso es todo lo que debería hacer Ayuso este 2023 si fuese una pésima gestora: sentarse y dejar hacer el ridículo a sus oponentes, y es que lo hacen casi día tras día.

Juan Lobato (PSOE) y Mónica García (Más Madrid) se esfuerzan de lo lindo siempre que pueden por meter la pata en cualquiera de sus intervenciones, entrevistas, plenos, etc. Son un filón para los medios que seguimos la política madrileña. Son divertidos, entrañables por nefastos. Desde luego parece difícil entender cómo les han elegido en sus partidos.

No hay que irse muy lejos para recordar la última, este 10 de enero, con Juan Lobato quedando por los suelos en Onda Cero con Carlos Alsina. Vean:

Pero no se vayan a creer, no es la única de Lobato, que las tiene a decenas. Desde aquel día en el que se vino arriba en el pleno de la región asegurando que era el nuevo candidato socialista hasta la que anda liando últimamente haciéndose autogol con el tema de los impuestos…

Otro caso parecido al de Lobato es el de Mónica García. Médico, madre, forrada y pistolera se esfuerza, de eso no cabe duda, pero se estrella contra una pared. Y sigue. Cada jueves desde hace mucho se viene llevando un revolcón tras otro por parte de la presidenta de la región, y recordemos que hasta hubo un día en que ella misma recordó todas las cosas que Ayuso había dicho de ella. Pobre. Hasta penilla da:

«Ha dicho sobre mí que estoy desesperada, que tengo la cara mustia, que sonría un poco más, que tengo cara de alquilo, que me hago tirabuzones paperos en el pelo, que si bailo o dejo de bailar, que si como esto o lo otro y que si trabajo más o menos. Pero con la que ha cruzado todos los límites fue la semana pasada cuando dijo que venía aquí a hacer terapia porque en mi familia no me aguantaban».