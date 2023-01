Toni Nadal vapulea a Eli Lozano por insultar a Ayuso en la Complutense

Toni Nadal e Isabel Díaz Ayuso le metieron un ‘raquetazo’ a los progres que atacan de forma habitual a Rafael Nadal.

Durante la inauguración de las Jornadas del PP centradas en la cultura del esfuerzo y la meritocracia, el célebre entrenador del tenis mostró su rotundo rechazo a quienes “buscan politizar todo” y que cargan contra el reconocido deportista por “sentir el himno, amar a España o ser del Real Madrid”.

A pesar de que no quiso señalizar a nadie en particular, sí les mandó un mensaje a todos los seguidores de izquierda y extrema izquierda que insultan a Rafa Nadal: “No me gusta exagerar los valores de nadie y menos si son de mi propia familia, pero por encima de todo él es buena gente”.

Tras recordar que esos ataques “hablan peor de ellos que de él”, aprovechó la oportunidad para mostrar su rotundo rechazo a los insultos protagonizados por Eli Lozano contra la presidenta de la Comunidad de Madrid durante su nombramiento como ‘alumna ilustre’ de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Para Toni Nadal, la actitud de la joven demuestra una “soberbia exagerada de quienes se creen en la posesión de la verdad y que solo sus creencias y su ideología son aquellas que valen”.

Aunque respeta que “hay gente que piense de forma diferente”, el entrenador de tenis cree que “pensar de esa forma tan soberbia me parece increíble”. En este sentido, considera que el ‘numerito’ montado por Lozano “habla mal de la sociedad y de la Universidad”, ya que “el hecho de que sea la mejor de su promoción deja mucho que decir”.

Finalmente, recordó que “un país es rico cuando tiene educación”, por lo que hizo un llamado a la necesidad de un debate donde “aunque no esté nada de acuerdo con el otro, se mantenga la educación y la exposición de los argumentos sin necesidad de insultar”.

Ayuso se mostró emocionada por el respaldo y aprovechó para recalcar que “así funciona la forma que tenemos de ver la vida. Con libertad… El hecho de ser representante de los ciudadanos no puede ser un desmérito”.

La corrección y la formación personal. El espíritu de superación. Las claves del deporte. ⁦Toni Nadal con @IdiazAyuso⁩ en las #JornadasPPMadrid pic.twitter.com/0yCtbAJnOn — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) January 28, 2023

El acto

En el evento celebrado en el madrileño municipio de Torrejón de Ardoz, se celebrará una mesa dedicada al esfuerzo en la educación que estará moderada por el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, y en la que participarán el hispanista y pedagoga sueca, catedrática de español en la Universidad de Lund y exasesora del Ministerio de Educación de Suecia, Inger Enkvist, el catedrático de Universidad, Doctor en Economía y Miembro del Consejo de Vigilancia de la Agencia Andaluza de Innovación y Desarrollo, Daniel Arias, y el matemático y doctor en filosofía especializado en historia de la ciencia, Ricardo Moreno Castillo, así como el doctor en Filosofía José Ángel Tortosa.

A continuación dará testimonio sobre el esfuerzo y la mujer en política la candidata del PP a la alcaldía de Alcobendas, Rocío García Alcántara, y, posteriormente, se celebrará la segunda de las mesas que compondrá la jornada dedicada al esfuerzo en la vida y que estará moderada por el vicesecretario de Electoral del PP de Madrid, presidente del Distrito Salamanca y vicepresidente de la Asamblea de Madrid, Jorge Rodrigo.

En esta segunda sesión tomarán la palabra el profesor, que Premio Extraordinario de Licenciatura en Ciencias de la Educación y Premio de Doctorado en Filosofía, Gregorio Luri, la doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense María Blanco, la doctora en periodismo y fundadora y directora de Julia Urgel Agency, Julia Urgel, y el atleta olímpico madrileño. Medallista (plata 2018 y bronce 2022) en los Campeonatos de Europa de Atletismo, Diego García Carrera.

Para terminar, clausurará la jornada el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.