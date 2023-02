Una consejera de García-Page, sin mascarilla anti COVID, pone en peligro la salud de ancianos de una residencia

Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social del gobierno que preside el socialista Emiliano García-Page, se salta los propios Decretos sobre medidas contra el COVID aprobados por su propio gobierno y asiste sin mascarilla a un acto ante decenas de ancianos en la residencia Nuevo Horizonte de Guadalajara.

Fue el pasado viernes 3 de febrero cuando la consejera de Page participó en dicha residencia en el homenaje que se organizó a una interna, Blasa García Renales, vecina de Ribarredonda, con motivo de su 100 cumpleaños, saltándose a la torera las normas sanitarias de su propio gobierno que obligan a llevar mascarilla a todos los visitantes mayores de 6 años a las residencias de mayores de Castilla La Mancha, puso en gravísimo riesgo tanto a la homenajeada como al resto de ancianos y personal de la residencia.

Bárbara García Torijano, no solo no hace uso de la mascarilla obligatoria para visitantes durante los discursos, sino tampoco durante el resto de su presencia en el interior de la residencia, ni siquiera cuando se acerca a la anciana homenajeada para felicitarla.

Se comprueba que el socialista Emiliano García-Page ha formado un gobierno regional donde impera su ADN de insultos, menosprecio y maltrato a las personas mayores de su propia región.

No puede olvidarse que para ocultar su nefasta gestión de la pandemia Covid19, insultó gravemente a las personas mayores de Castilla-La Mancha manifestando que “el problema no está en las residencias porque allí no están las personas válidas”.

Tras situar a Castilla-La Mancha como la región de España donde peor se gestionó el Covid19, Emiliano García-Page insultó a los médicos quienes exigieron disculpas urgentes al socialista manchego, insultó a los profesores, acusándoles de vagos y de que querían vacaciones durante la pandemia, y llegó a soltar por su boca, sin despeinarse, que «no hay que engañarse» por las muertes en residencias porque «allí no están personas que pueden bailar o cantar”.

No hay duda. Cero empatía en un presidente socialista que cuando no insulta a los propios servidores públicos lo hace con los más frágiles y dependientes de su propia región.