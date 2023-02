Ayuso descoloca a Lobato (PSOE) sacándole una ordenanza firmada por él mismo: «¿Le suena esto?»

De mal en peor.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, no cesa en su empeño de retratarse en cada sesión de la Asamblea de Madrid.

En el pleno de este 16 de febrero de 2023, Lobato intentó, mal como siempre, hacer quedar mal a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al acusarla de prohibir expresarse a los funcionarios de la sanidad pública sobre la situación en los centros sanitarios.

Pero la popular, siempre atenta para desmontar las falsedades de la izquierda que no tienen escrúpulos, salió prontamente a leerle la ordenanza con un pequeño giro de guión:

Después del soberbio palo, el conocido como el ‘lacayo’ de Sánchez por su obediencia militar hacia el presidente de Gobierno, quedó descolocado. Tanto que tuvo que apelar a los ataques personales hacia Ayuso al preguntarle sin ruborizarse si no tenía «sentido de ridículo», «sentido de palabra» o «sentido de lealtad».

Pero la también presidenta del Partido Popular en Madrid, le sacó en cara el hecho de que Lobato no hace nada ante los insultos y vejaciones que comenten contra Madrid, por el hecho de ser gobernada por el PP. La respuesta terminó de enterrar al socialista por su servilismo a Pedro Sánchez:

«Usted no puede hablar en esta asamblea apoyando al señor Sánchez, al que el Tribunal Supremo ha denunciado porque ha dejado desnuda a España al frente de un golpe de Estado de los independentistas catalanes. Usted apoya a un señor Sánchez que deja a España desnuda ante los delitos de los violadores. Usted apoya a un señor que deja a Madrid desnuda para darle el dinero a los independentistas catalanes y vascos. Como deja a Madrid desnuda ante el colapso sistemático de y diario de las Cercanías y utiliza a la clase obrera en esta comunidad».

También lo dejó en evidencia por utilizar la sanidad pública como arma arrojadiza y como parte de una estrategia electoral de cara a las elecciones autonómicas de mayo:

«Lo que están haciendo con la sanidad no es un asunto sanitario, es un asunto político. Tanto es así que su portavoz Patxi López me ha dado la razón esta semana cuando ha dicho: ‘Es un debate político claro. Fundamentalmente ideológico con una derecha que desmantela y privatiza lo público y una izquierda que revierte estas políticas y refuerza los sistemas públicos’. No estamos desmantelando nada, estamos orgullosos de la mejor sanidad pública de España, que tiene los mejores resultados en listas de espera, en atención al ciudadano, en número de hospitales, en tecnología».