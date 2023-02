Ayuso revoluciona el gallinero de Mónica García dejando claro su increíble fiasco: «¡Es asqueroso!»

Nada nuevo en el pleno de la Asamblea de Madrid del 16 de febrero de 2023. Mónica García (Más Madrid) volvió a arremeter contra Isabel Díaz Ayuso y su gestión sanitaria, aunque esta vez incluyó un matiz nuevo: la educación. Otro de los comodines de Más Madrid en su campaña contra la gestión de Días Ayuso. «Pensé que estaba realizando su tremendísima chapuza sanidad porque estaba centrada en al comunidad educativa, que si no han construido los 22 centros de salud que prometieron era porque estaban ocupados en sanidad, pero no. No arreglan los barracones de algunos colegios», alegó la lideresa de la oposición en Madrid que, además, acusó a Díaz Ayuso de atacar «a la sociedad en su esqueleto, su columna vertebral». «Le dije que iba a pasar a la historia por los protocolos de la vergüenza, las partidas de su hermano… pero ahora se lo amplío. Está cada día más nerviosa, eso sí, la mitad que Feijóo».

Isabel Díaz Ayuso intentó responder a la lideresa de Más Madrid entre gritos de la bancada que dificultaban su discurso. La presidenta de la Asamblea Eugenia Carballedo les llamó en varias ocasiones al orden: «Señora García, contención. Dejen de gritar y usar violencia verbal cuando hable el adversario. Deje de interrumpirme y escuche. ¡Es asqueroso!».

Aún así, la presidente se lo dejó claro a Más Madrid: