Page ordena esconder pacientes de las listas de espera sanitaria

Gravísima la situación sanitaria en Castilla-La Mancha, con pacientes que públicamente alzan la voz, exigiendo medidas urgentes y una mejora en la gestión del gobierno del socialista Emiliano García-Page. Es el caso de Almudena Fernández, paciente oncológica de Ciudad Real que sufre una mutación genética que le predispone a tener tumores y que “teme por su vida” cuando comprueba que la Sanidad de Castilla-La Mancha le da cita para una necesaria prueba médica para dentro de más de un año. En la cadena COPE, Almudena denuncia que su caso es muy habitual en la sanidad ciudadrealeña.

Pero si grave es la gestión sanitaria, no lo es menos la solución que Emiliano García-Page ha puesto en marcha para ocultar sus propios errores y su nefasta política sanitaria: manipular las estadísticas para apartar de las cifras los pacientes con una “demora superior a los 90 días”. Page ha puesto en marcha, el 13 de febrero de este mismo año, un mecanismo maquillaje para conseguir aparecer mejor en las comparativas de listas de espera sanitarias de las comunidades autónomas.

Tal y como ha hecho público Libertad Digital, un mail de los equipos sanitarios del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dejado al descubierto una práctica difícilmente justificable y perfectamente calificable de manipulación estadística.

Se trata de un mensaje en el que se comunica que los datos de pacientes con una «demora superior a los 90 días» en las «primeras consultas» serán trasladados al sistema de recuento de listas de espera de una forma diferente a la utilizada hasta el momento. Y el cambio consiste, precisamente, en que el sistema de recuento informático –denominado Mambrino– ya no «ofertará un cita para entregar al paciente» con esa demora. Lo que hará el sistema será abrir «automáticamente una opción de registro en una lista de espera de consultas externas», un indicador sobre el que la atención política es claramente inferior y que no refleja ya esa demora de más de 90 días. Es decir, que se llevan los pacientes con mayor demora a un segundo apartado, con lo que los datos recabados por el sistema nacional ya no los recogerán en el análisis más empleado y criticado desde el punto de vista político.

Aumento de listas de espera

En Castilla-La Mancha hay un aumento general de las listas de espera, con una cifra total de 87.357 pacientes. Teniendo en cuenta, además, la ocultación de casos como se ha explicado anteriormente.

En particular, la lista de espera quirúrgica ha aumentado en Castilla-La Mancha desde que Page es presidente, con un aumento del 4,4% de pacientes esperando una operación, llegando a un total de 34.359 pacientes.

Castilla-La Mancha, con Page de presidente, se ha convertido en la Comunidad Autónoma con el mayor porcentaje de pacientes de toda España que esperan una operación más de seis meses, con un 28,4%. Casi 1 de cada 3 pacientes que esperan una intervención quirúrgica, llevan más de 6 meses esperando.

Finalmente, reseñar que los profesionales sanitarios de CLM son los únicos de toda España que no han recuperado la carrera profesional. Page lo prometió en 2015, lo volvió a prometer en 2019 y en el último debate del Estado de la Región, pero en los presupuestos 2023 se prohíbe expresamente el reconocimiento de la carrera para este año.