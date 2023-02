Almeida retrata el ADN del corrupto PSOE: «Fiestas con prostitutas y drogas»

José Luis Martínez-Almeida desnudó el ‘alma’ del PSOE.

Durante su intervención en la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Madrid, el alcalde de Madrid saltó ante los intentos del Partido Socialista de echar balones fuera en la polémica trama de corrupción del ‘Caso Mediador’.

El ‘popular’ le dio un baño de realidad a los socialistas al recordarles que la corrupción forma parte del ADN del PSOE y que ha estado presente “desde Luis Roldán, a los ERE y al Tito Berni», en alusión al ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes.

En este sentido, Martínez-Almeida precisó que la historia del Partido Socialista viene marcada por un «hilo conductor» a lo largo de su historia, que son las «fiestas con prostitutas y con drogas».

La dura declaración del alcalde llegó justamente después de que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Espinar, le acusó de hacer un «manejo heterodoxo» de los fondos públicos.

Una acusación que no toleró el ‘popular’, quien le recordó a Espinar que recientemente se conocieron «los manejos» del ‘tito Berni’ «hable usted del manejo heterodoxo de fondos públicos por parte de los demás» cuando «tienen el partido más corrupto de España».

En este sentido, incidió en que el Partido Socialista «tiene un hilo conductor que son las fiestas con prostitutas y con drogas”. Por lo que precisó «desde Luis Roldán, a los ERE al tito Berni, la corrupción viene marcada por un hilo conductor a lo largo de su historia. Fiestas con prostitutas y con drogas».

Almeida comentó que «es un hecho objetivo» y que no está diciendo nada que no sea cierto y que no venga en los sumarios judiciales. Por ello, criticó «a qué vienen ustedes a dar lecciones de moralidad a los demás». Por ello, «tápense un poco, escóndase después de lo que hemos sabido del ‘Tito Berni’ y no hablen de los demás, hablen de ustedes mismos y de su historia», les recomendó.

«Hablen de los ERE, el mayor delito de corrupción o hablen de Filesa, el delito de financiación ilegal», donde «todo tiene un hilo conductor, esas fiestecitas que se montan los que forman parte de su partido», concluyó el alcalde de la capital.