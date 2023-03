Somanta de palos a Iñaki López por ‘meter la pata’ en su ataque a Almeida

Iñaki López ‘metió la pata’ en su último ataque contra José Luis Martínez-Almeida.

El presentador de laSexta buscó ridiculizar al alcalde de Madrid por su propuesta de crear un gran ícono de la capital española, similar a la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel o el Coliseo.

Durante un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, el ‘popular’ recordó que “todo el mundo identifica Nueva York con la Estatua de la Libertad, Los Ángeles con unas letras que hay en un monte que pone ‘Hollywood’, Londres con un reloj que es el Big Ben, o París con la Torre Eiffel”.

A pesar de que la iniciativa impulsaría el turismo en Madrid, López buscó ridiculizarle a través de las redes sociales, donde le culpó de la contaminación en la ciudad.

El copresentador de ‘Más Vale Tarde’ aseguró en sus redes sociales: “Pronto el icono de Madrid se podrá ver (y oler) desde la estratosfera”, junto a una foto de las famosas ‘Cuatro Torres’ rodeadas de calima.

Pronto el icono de Madrid se podrá ver (y oler) desde la estratosfera. pic.twitter.com/g9FMH8rC20 — Iñaki López (@_InakiLopez_) March 13, 2023

Una publicación que le costó una somanta de palos a López, ya que la imagen es de 2015. Es decir, durante la gestión de la abogada de extrema izquierda, Manuela Carmena. Un detalle que aprovechó el PP de Madrid para trolear al periodista.

“Ya veréis cuando se entere que esa foto es de 2015 y gobernaba Manuela Carmena”, se burlaron desde la cuenta oficial de Twitter.

Ya veréis cuando se entere

que esa foto es de 2015 y gobernaba Manuela Carmena. https://t.co/colw3hvp8U pic.twitter.com/6Z0LHsJKsj — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) March 14, 2023

Es importante recordar que Madrid cumplió por primera vez en 2022 los requisitos de calidad del aire de la Unión Europea, por lo que la acusación del presentador de laSexta carece de todo sentido.

Los datos se conocieron en enero de 2023, cuando Almeida destacó que las 24 estaciones que miden la contaminación en la capital han mejorado sus datos respecto a 2018, con una media de progreso del 22%.

Las trolas de López

No es la primera vez que Iñaki López es sacudido por faltar a la verdad.

En septiembre de 2022, el cantante Nacho Cano mostró su rotundo rechazo con el vídeo introductorio sobre su musical ‘Malinche’, donde laSexta utilizó declaraciones de Mónica García para ‘acusar’ al artista de obtener los terrenos del Ayuntamiento de Madrid por sus vínculos de amistad con Isabel Díaz Ayuso.

Un gesto que no gustó nada a Cano, que salió en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid desde el primer instante.

“Antes de contestarte a nada, esa información que soltaron ahí es bastante incorrecta”, dijo al empezar la entrevista haciendo fruncir el ceño a Pardo.

“El terreno que estábamos negociando correspondía a Ciudadanos: Begoña Villacís y Mariano Fuentes. Toda la negociación de los abogados era con Ciudadanos. No era un terreno que se cedía, sino que se alquilaba y se pagaba. Entonces… la cuestión de que si Ayuso cede o no ese terreno, por favor informad a la gente bien, porque le metéis unas trolas… que después no desmentís”, sacudió el cantante a los presentadores de laSexta.