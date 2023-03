Ayuso retrata la hipocresía de Mónica García: «Espero que los madrileños vivan a todo trapo, como usted»

Mónica García se repite como la cebolla en la Asamblea de Madrid. Así lo hizo en el pleno del 16 de marzo de 2023 donde la lideresa de Más Madrid volvió a atacar a Ayuso recordando los errores de su gestión:

«Son incapaces de reconocer un error. Yo siento vergüenza cuando me equivocó. Usted señor [Enrique] Osorio [vicepresidente de la Comunidad de Madrid] se lleva las manos a la cabeza porque no ve pobres y no se avergüenza, ni lo hace usted, señora Ayuso por la mordida de su hermano, por dar telepizza en los colegios, cargarse la atención primaria, los protocolos de la vergüenza… no sé cómo pueden vivir tan tranquilos tras eliminar el 30% de los pediatras en Madrid».