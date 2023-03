Para García-Page, violar a una mujer es como trasvasar agua

La reincidencia en el insulto de la que hace gala el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no tiene límites, ni parece tener final. En esta ocasión, la gravedad es máxima pues ha llegado a comparar la violación a una mujer con un trasvase de agua.

En ciertos entornos de Castilla-La Mancha ya se dice que, en ocasiones, a Page se le calienta la boca de manera más o menos voluntaria, y que su cuerpo reacciona de esta forma, recurriendo a la frivolidad, la falta de respeto o, directamente, el insulto. Cierto es que hay ejemplos que lo avalan.

Pero observando la reincidencia en el insulto por parte de Page, en Castilla-La Mancha ya se empieza a comentar que la conclusión es evidente: o su boca se calienta con una frecuencia mayor que la del resto de los ciudadanos, por motivos que también pueden ser dignos de analizar, o quizá esa frecuencia delate que su comportamiento público es una pose, y que el insulto y la descalificación frecuente sacan a la luz su auténtica personalidad.

Hace apenas una semana, el pasado día 8 de marzo, Periodista Digital ya denunciaba que Emiliano García-Page se reía de la excarcelación de los violadores, el mismo día que se conocían que más de 800 agresores sexuales se habían visto beneficiados por la Ley que los propios diputados socialistas de Castilla-La Mancha, obedeciendo las órdenes de Page, habían votado a favor.

Page, en esa ocasión, insultaba gravemente a todas las mujeres, soltando por la boca que “a río revuelto, ganancia de violadores”.

En todo caso, la gravedad del insulto y menosprecio hacía las mujeres en general y hacías las que han sufrido una terrible violación, en particular, es absoluta. En los entornos de las Asociaciones de Mujeres de Castilla-La Mancha se está criticando duramente estas bárbaras declaraciones. Hay una lógica indignación ciudadana. Y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido públicamente, en su perfil de Twitter, a Emiliano García-Page su inmediata rectificación y que pida disculpas.

Qué poca humanidad y respeto demuestra Page por las víctimas de una violación.

¿Cómo puede alguien comparar el trauma que produce un delito de tal calibre con un trasvase? ¿En qué cabeza cabe esa barbaridad?

Exijo una rectificación inmediata y perdón.https://t.co/kvSposrWoH — Paco Núñez (@paconunez_) March 16, 2023

Se desconoce si en esta ocasión rectificará y pedirá perdón, pues llueve sobre mojado y con precedentes anteriores su reacción posterior no fue precisamente esa.

Durante la nefasta gestión de la pandemia del Covid, para tapar su ineficacia se dedicó a insultar a los profesionales de la sanidad y de la educación de toda Castilla-La Mancha, acusándoles de vagos y diciendo que “querían tomarse unas vacaciones” cuando se planteó cerrar los colegios para proteger a los niños de la región.

Tal cual. Dos días antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez decretara el estado de alarma y el confinamiento de los españoles, García-Page descartaba cerrar los colegios «porque algunos quieran quince días de vacaciones”.

«Tan de riesgo es que los niños jueguen en un parque a que jueguen en un recreo, punto. Y hay que hablar claro a la gente, y sobre todo a la gente que lo que pretende es tener 15 días de vacaciones. No nos engañemos bajo ningún concepto. Ustedes verán que estoy intentando ser duro, claro y directo», dijo entonces.

Emiliano García-Page, igualmente insultó a los médicos que se estaban dejando literalmente la vida, acusándoles de no querer instalar los respiradores en los hospitales. Médicos que exigieron una rectificación inmediata tras escuchar esas barbaridades.

Y por si fuera poco, Page la lío gravemente cuando soltó por la boca, en relación con su nefasta gestión del COVID, que «el problema no está en las residencias porque allí no están las personas válidas”.

El insulto no pudo ser más cruel. Atacando a los más mayores de su propia región, Page, sin rubor alguno, manifestó que «el problema no está en las residencias. No nos engañemos. En la residencias no están las personas válidas que pueden bailar o que cantan por la noche.

Page intentó ocultar su desastrosa actuación para luchar contra la pandemia, justificando las terribles cifras porque según él las personas mayores también pueden morir de un catarro: «Por la Ley de Dependencia, las residencias acogen a gente que casi no se puede mover, a gente que tiene 80 y 90 años. Gente que en condiciones normales una gripe la hubiera hecho fallecer».