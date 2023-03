Disparo al pie de Enrique Santiago: Así atacó a Ayuso quien más tiene que callar

Enrique Santiago se disparó al pie al intentar atacar a Isabel Díaz Ayuso.

El secretario general del PCE acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de incitar a la violencia entre los españoles después de que la ‘popular’ mandó presuntamente un mensaje a los 65 diputados del PP animandoles a exprimir en el debate de la Asamblea el fin de la huelga de médicos, la mejora de las indemnizaciones a los afectados por la línea 7B de Metro o el cierre de la investigación a su hermano.

“La izquierda está acabada (…). Matadlos”, decía el mensaje difundido por ‘El País’. Un clavo ardiendo al que se sujetó Enrique Santiago para cargar contra Ayuso en las redes.

“El drama de España es su derecha. Nunca quisieron la democracia, la conseguimos a su pesar. En su modelo de pais no cabemos, sólo contemplan eliminar a sus oponentes: fusilar a 26 millones o matarnos uno a uno. Otra vez nuestros derechos y la democracia están en riesgo. ¡UNIDAD!”, indicó en su cuenta de Twitter.

Irónicamente, se trata del mismo político de extrema izquierda quien amenazó con ir a por el Rey de España si hubiera un “proceso revolucionario”. En concreto, se trata de una polémica afirmación que realizó en diciembre de 2019 durante una entrevista con la revista ‘Mongolia’. ─ Pere Rusiñol: ¿Lenin sigue siendo una figura reivindicada y con la que te sientes cómodo? ─ Enrique Santiago: Yo, absolutamente. Vamos a ver, un señor que organizó un proceso revolucionario en un país que era prácticamente feudal, uno de los países del mundo entonces con más gente empobrecida y fue capaz de organizar de la nada la construcción de un Estado alternativo… pues, francamente, yo me quito el sombrero. ─ Pere Rusiñol: Si se dieran las condiciones que se dieron con Lenin, ¿tú te irías mañana, no al Palacio de Invierno, sino al Palacio de la Zarzuela? ─ Enrique Santiago: Hombre, indudablemente. Si se dieran las condiciones, indudablemente, ¿no? ─ Pere Rusiñol: ¿Y harías lo mismo que Lenin con el zar? ─ Enrique Santiago: Si se dieran las mismas condiciones… por supuesto. ─ Pere Rusiñol: ¿Lo aniquilarías? ─ Enrique Santiago: Eso ya… depende de lo que surgiera, cómo se pusiera. Eso no es… los procesos revolucionarios no los haces para matar a un zar. Eso es algo bastante anecdótico en el devenir de la historia.

Sin embargo, no es la única demostración de violencia por parte del secretario general del PCE.

En julio de 2020, salió del chalet de Pablo Iglesias para encararse y amenazar a los manifestantes que “celebraban” los resultados autonómicos del 12J, donde Podemos quedó fuertemente ‘golpeado’ tras desplomarse en Galicia y País Vasco.

En las imágenes, difundidas a través de las redes sociales, se puede ver cómo Santiago se encara con los ciudadanos. Ante sus protestas, señala a uno y le reconoce que “a ti ya te tengo identificado”.

Escoltado por la Guardia Civil, el comunista se encara, señala y acusa a los agentes a los manifestantes que le gritan “fuera comunista” o “Viva España”.

Incluso, uno de los vecinos le recuerda que “a mí, no me señales. A día de hoy puedo grabar a quien yo quiera”. En este sentido, da a entender que aún no se aplican leyes del tipo autoritario como las que han respaldado Santiago y Pablo Iglesias en países como Venezuela, Bolivia o Nicaragua.

Pasión por los dictadores

Es importante recordar que fue uno de los hombres clave en la negociación del proceso de paz en Colombia, donde justamente destacó por ser uno de los asesores del grupo terrorista de las FARC.

Sus habilidades de mediador fueron recicladas por Pablo Iglesias, quien le utilizó para ayudar a acercar las posturas del PSOE y Podemos.

El mediador, quien se ha mostrado abiertamente a favor de una salida violenta de la Monarquía, es un admirador de las dictaduras comunistas de América Latina.

En este sentido, admira a los referentes contemporáneos del movimiento. La Cuba de Fidel Castro y la Venezuela primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. A lo que suma su consolidada defensa del fraudulento Evo Morales.

«Cuba es el país con más esperanza de vida de América, más que Estados Unidos», dijo en entrevistas con medios de comunicación sobre la dictadura cubana, y sobre Venezuela alaba que «es el país de América Latina que más elecciones ha celebrado en los últimos 20 años y las más escrutadas», aunque no dice nada sobre las denuncias nacionales e internacionales de fraude electoral que han llevado a que más de 60 países reconozcan a Juan Guaidó como el presidente interino.

En este sentido, el exasesor de las FARC se ha mostrado a favor de los cimientos de Chávez, pero también la deriva posterior de Nicolás Maduro: «Ha conseguido mantener un proceso revolucionario a pesar de un brutal acoso internacional».

Sin olvidar que fue uno de los asesores jurídicos del equipo que defendió a Hugo Chávez en 2003, cuando fue denunciado ante la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad.