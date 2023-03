¡Madre mía, Revilla! Ofrece un espectáculo esperpéntico cantando a un paciente en un hospital

Surreal.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha vuelto a ‘dar la nota’ en una aparición pública.

Sin embargo, esta vez, el mandatario regional no ha sido noticia por admitir un delito en plena rueda de prensa, como cuando dijo como si nada que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, le chivó la acción policial en sus oficinas en medio de la investigación por los 8 millones de euros en contratos amañados.

En las redes sociales se ha hecho viral un vídeo suyo cantando viva voz a un paciente en un centro sanitario cántabro. Revilla entona la canción ‘Adiós pueblo de Carmona’, de Benito Díaz y, aunque no se aprecia con claridad, el paciente se trataría del propio autor de la canción.

Además del performance, al presidente de Cantabria se le critica por el hecho de no llevar puesta la mascarilla dentro de las instalaciones médicas, algo que por ley debe hacer.

Esta no es la primera ocasión en la que el cántabro no respeta los protocolos sanitarios, como cuando comió y fumó puros dentro de un restaurante. Algo que recordó el líder de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez en su perfil de Twitter.

Por su parte, Francisco Igea le recrimina el «utilizar a un paciente en esas condiciones para hacerse propaganda debería costarle el puesto a Revilla y al gerente del hospital».

Sin embargo, lo mejor del último esperpento del líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) han sido los comentarios en redes sociales:

Eutanasia a la cántabra https://t.co/sc09vRW7oN — Regina Imperatrix (@RImperatrix) March 25, 2023

— Los 3 mejores métodos de tortura hasta llegar a la muerte de la historia son: — El potro de tortura.

— El toro de Falaris.

— Revilla cantando. pic.twitter.com/y374D80VBZ — Mr.Wanchope (@WanchopeMr) March 26, 2023

¿Que por qué se produce delirio en los pacientes hospitalizados?pic.twitter.com/FLbKdySjvs — Roberto De Niro  (@RobertoDeNiroh) March 25, 2023

Lo de Revilla cantando en el hospital es digno de tortura tarantiniana.#Revilla #Cantabria pic.twitter.com/vzqV47aYtc — CONDILOMA (@JRCONDILOMA) March 26, 2023

– Tranquilo, relájate. Sólo vamos a escuchar un rato a Revilla cantando y después podrás irte. pic.twitter.com/I20wfIRw61 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) March 26, 2023

Uno de los inconvenientes de la sanidad pública es que en cualquier momento te puede entrar en la habitación un político a darte la turra 🙉 pic.twitter.com/d5WOBJmM08 — Yasujiro Oficial (@YasujiroOficial) March 26, 2023

Amnistía Internacional, la convención de Ginebra y Human Rigths Watch deben revisar el video de Revilla cantando a un paciente. Y el Trinunal Penal Internacional. — Javier Bilbao (@jabibilbao) March 27, 2023

– Veo la luz al final del túnel.

– A mí me está cantando Revilla.

– Vaya, pues sí que estás mal, sí. — CELESSON (@chemapizca) March 27, 2023

Revilla admite que el Gobierno de Pedro Sánchez le chivó de la acción policial en sus oficinas

Descaro absoluto.

En medio del escándalo de corrupción que salpica a su Gobierno, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reconoció sin sonrojarse ni un poco, que había sido advertido por el Gobierno de Pedro Sánchez de que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria iba a realizar una actuación para registrar y detener a los presuntos implicados antes de que ocurriera.

De acuerdo al propio secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), la Delegada del Gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, fue quien le dio el chivatazo de la acción de las autoridades, algo que constituiría un delito.

Revilla contó en la rueda de prensa del pasado viernes, 3 de marzo de 2023, convocada para anunciar la renuncia del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, de la forma más casual, la acción irregular:

«El miércoles a las 7:20, cuando me estaba afeitando, me sonó el móvil y era la delegada del Gobierno de Cantabria, que me comunicaba que a las 7:30 iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas inspectores fiscales y policías ante un caso de corrupción muy grave, me dijo.

«Me lo comunicaba para que tuviera conocimiento de que a las 7:30, que es la hora de la apertura de la Consejería se iba a proceder a ese registro con orden judicial».

Como si no fuera suficiente, también confesó que en la llamada, Quiñones le compartió otros detalles de la investigación: que «había detenidos y encontrado dinero en el domicilio de una persona de la Consejería».