Ayuso imparable: Alcanza la mayoría absoluta y le saca 42 escaños a Mónica García

Las encuestas sonríen a Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de Madrid, que ya mostró su interés en conquistar el ‘cinturón rojo’ de la capital, obtendría la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, según la media ponderada de las cinco últimas encuestas que publica ‘El Debate’.

La ‘popular’ llegaría a los 68 escaños, la cifra mágica para poder gobernar sin necesidades de pactos y que le colocaría al nivel del andaluz Juanma Moreno y el gallego Alfonso Rueda.

VOX se resiente después de que la presidenta regional y Rocío Monasterio separaran sus caminos, tras varios meses de tensiones. Primero por los Presupuestos de 2023, después por la ley trans de la Comunidad de Madrid (herencia de Cristina Cifuentes) y, en último término, por la frustrada ley de deducciones a los extranjeros.

La candidatura encabezada por Monasterio bajaría de 13 a 12 escaños. En VOX están últimamente muy molestos con la actitud de Ayuso y avisan de forma preventiva a la presidenta madrileña, por si no alcanza la mayoría absoluta: “No vamos a regalar nuestros votos. Ya fuimos generosos en el pasado”. La advertencia vale, según fuentes de la dirección de Santiago Abascal, para la Comunidad de Madrid y para cualquier otro ayuntamiento o región donde el PP no consiga la mitad más uno.

Más Madrid se mantendría como segunda fuerza de la Asamblea, con 26 diputados, dos más de los que tiene ahora el grupo parlamentario comandado por Mónica García. Las últimas polémicas protagonizadas por ésta no parecen pasarle factura en los sondeos. Es más, tanto ella –sobre todo– como el PSOE –menos– crecen a costa de Unidas Podemos, que parece no haber tocado fondo con Alejandra Jacinto al frente y desciende de 10 a entre cinco y seis escaños.

Como ha venido publicando este periódico, García es dueña de un chalet en la Colonia de Camorritos, Cercedilla, en situación irregular. A ello se suma el patinazo que cometió cuando pidió la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, por ser beneficiario de un bono eléctrico como familia numerosa. Y resultó que ella también lo percibe.

El PSOE, con Juan Lobato, se alza con la tercera plaza y entre 24 y 25 escaños. Aunque el candidato socialista está intentando aumentar su nivel de conocimiento a marchas forzadas, ésa sigue siendo una de sus dos grandes debilidades. La otra es el voto de rechazo a Pedro Sánchez, que en las elecciones madrileñas de mayo de 2021 fue un poderoso vector de movilización. También lo fue que se presentara Pablo Iglesias encabezando la candidatura de Unidas Podemos.

Precisamente este domingo, el presidente del Gobierno estará junto a Lobato en un mitin en Fuenlabrada. La localidad es uno de los fortines del PSOE a nivel municipal, y de hecho está gobernada por el alcalde socialista más votado de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Ayala. Pero en las elecciones de hace dos años, solo regionales, Ayuso también ganó.

Los socialistas tienen objetivos más que modestos en Madrid. En la Comunidad se conforman con quedar por delante de Más País, para que Lobato sea el líder de la oposición a Ayuso. En el Ayuntamiento, ni eso. Son conscientes de que su candidata, la exministra Reyes Maroto, tiene un tirón más que limitado y han asumido que no quedará por delante de Rita Maestre y Más Madrid. No será porque en sus últimos meses como ministra de Industria, Comercio y Turismo Maroto no utilizó todo lo que pudo los resortes del Gobierno para su campaña.

Como dan por perdida una vez más Madrid, los socialistas están intentando focalizar la atención del 28-M en la Comunidad Valenciana, porque ahí sí tienen opciones de reeditar el pacto del Botànic entre el PSOE de Ximo Puig, Compromís y Podemos. Y de Madrid prefieren que se hable lo menos posible.