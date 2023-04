El divertido vídeo de una tuna ‘enamorando’ a Ayuso en Alcalá durante un Premio Cervantes

Isabel Díaz Ayuso volvió a presumir de popularidad.

Durante su visita a Alcalá de Henares con motivo de la entrega del Premio Cervantes, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue recibida con una tuna que la intentó ‘enamorar’ con sus canciones.

La ‘popular’ se mostró contante y cómoda entre los músicos, lo que generó un ambiente festivo e inesperado. Una escena que contrarresta con los abucheos que acompañan a Pedro Sánchez a todas las ciudades que visita

A este acto no ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí el Rey Felipe VI. Isabel Díaz Ayuso ha sugerido que la ausencia de Sánchez se debe a que el ganador, el poeta venezolano Rafael Cardenas, defiende “la libertad que destrozan sus amigos bolivarianos”. El presidente del Ejecutivo no ha acudido pese a no tener ningún compromiso en su agenda oficial. Ha delegado las funciones de representación en el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

La presidenta madrileña ha destacado en que el poeta venezolano es «reconocido por su obra y por ser un hombre valiente que ha luchado por la libertad en Venezuela frente a la dictadura chavista». «Lamentablemente el presidente del Gobierno deshonrará con su ausencia al más grande galardón de las letras españolas», ha sostenido durante su intervención ante los empresarios madrileños, en un encuentro en la sede de CEIM, donde ha recordado que justo después de este encuentro ella sí acudiría a la entrega del galardón.

Además, Ayuso ha sugerido que puede ser que Sánchez no acuda porque no quiera «felicitar a un poeta que defiende la libertad que destrozan sus amigos bolivarianos o porque teme la reacción de los alcalaínos después de sus lamentables declaraciones ayer en Fuelabrada anunciando que quiere seguir descapitalizando a Madrid».«Ahí estaremos las autoridades madrileñas junto al ministro de Cultura que advierte que, mientras ellos gobiernen, no habrá ningún museo o institución cultural nueva en la capital de España. Sea por la razón que sea la actitud del presidente con el Premio Cervantes y con el Rey es inaceptable», ha indicado.