El video de Page, en plan machirulo, que abochorna a sus propios militantes

Aún se comenta en Talavera de la Reina el bochorno que produjo la intervención del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuando acudió a presentar a la candidata del PSOE a dicha localidad toledana, Tita García Elez.

El pasado lunes, los militantes y socialistas de Talavera de la Reina asistieron perplejos al momento en el que su presidente, Emiliano García-Page, tomaba la palabra tras escuchar a la alcaldesa de la ciudad, Tita García Elez.

Durante casi medio minuto, Tita tuvo que soportar de Page una efusividad absolutamente impropia de todo un presidente de Comunidad Autónoma. Besos y más besos, abrazos, achuchones, sobeteo en definitiva a una mujer que no podía ocultar su incomodidad en lo alto del escenario.

Tras intentar fajarse de ese manoseo por parte de Page, consiguió alejarse de aquella sórdida e incómoda situación. Y cuando parecía que todo había terminado, comenzó la intervención del socialista castellano manchego muy a la par de lo que antes habría protagonizado.

En ese momento, Page comenzó a enredarse y divagar sobre las fotos que tenía detrás de él. “Yo prefiero las fotos de boda como la que habéis puesto antes”, dice antes de señalar a la alcaldesa a la que se dirige con esta frase: “Hasta que no la case no va a dejar de ser alcaldesa… así que si quieren los del PP quitarse a Tita de encima ya saben lo que tienen que hacer”.

Continuando con su sobreabundancia, y entre sus únicas risas, García-Page decía en alto: “Ponedme la foto de Tita, que me inspira mucho”.

El bochorno del auditorio era total. Si bien la extrañeza no era absoluta, pues llueve sobre mojado. No es esta la única ocasión en la que Emiliano García-Page protagoniza intervenciones publicas llamativas por su excesivo estado de ánimo. No en vano, en las redes sociales hay quien se ha venido haciendo eco de esta llamativa circunstancia, llegándose a plantear si Page estaba con sus facultades plenamente normales.