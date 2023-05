Juanma Moreno ‘ahoga’ al PSOE e IU: Así destapa que están detrás del macroproyecto de golf cerca de Doñana

Juanma Moreno ‘ahogó’ en minuto y medio al PSOE e IU.

En la sesión de control en el Pleno del Parlamento de Andalucía, el presidente de la Junta develó que los partidos de izquierda fueron promotores y responsables del macroproyecto residencial y de golf en el término municipal de Trebujena, cerca del parque de Doñana.

El ‘popular’ cargó contra el PSOE porque el proyecto se inició cuando dicho partido aún gobernaba en Andalucía. Sin pasar por alto que Juan Espadas, actual líder socialista en la región, dio trámite a la iniciativa siendo consejero de Vivienda.

En este sentido, Juanma Moreno recalcó que Espadas no se opuso a la construcción de un complejo residencial y un campo de golf en Trebujena. Todo lo contrario, al socialista pareció no molestarle que iniciativa, además, estaba pensada para levantarse en una zona inundable cercana al parque de Doñana.

Moreno basa esa acusación en un documento -el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa Noroeste de Cádiz. En dicho informe se recoge que el Gobierno andaluz de 2009, donde estaba Espadas, daba trámite al proyecto y lo abría a alegaciones. Unos documentos que desde la izquierda estaban evitando mencionar al momento de atacar al PP por la polémica del agua.

Moreno fue más allá y detalló que, en dicho documento, el Ejecutivo andaluz del que formaba parte Espadas aceptó una alegación del promotor de la iniciativa y del alcalde de Trebujena (de IU) para reducir las 750 viviendas inicialmente proyectadas y de uno a dos los campos de golf que habrían de construirse. La Junta, entonces, aceptó reducir al 35 por ciento el proyecto. Serían 300 casas y un campo de golf. Además, aceptó declarar la zona como “área de oportunidad”.

El presidente de la Junta aprovechó la documentación para acorralar a Espadas: “A quién quiere engañar”, le preguntó. A lo que agregó: “A qué Espadas creemos, al de ahora o al de ayer”.

IU no se salva

Por su parte, a Izquierda Unida le llovieron los palos porque fue el Ayuntamiento de la localidad gaditana, gobernado por dicha formación, quien impulsó el proyecto.

En su respuesta a Inma Nieto, la líder de Por Andalucía, Moreno le reprochó que no le nombrase el macroproyecto de Trebujena. “¿Hoy no me habla de esto?”, ironizó.

A sabiendas de que fue un alcalde de IU el que pidió la construcción del proyecto, el ‘popular’ le recriminó a Nieto su “cinismo e hipocresía”, ya que el Consistorio de Trebujena habría cobrado ya 1,8 millones de euros gracias a la urbanización y campo de golf. “Tendría que devolver el dinero del convenio firmado con el promotor”, le retó.

Por Andalucía reconocen que fue un alcalde de su formación quien inició los trámites. Pero recuerdan que el actual primer edil de la población gaditana está en contra de la medida. Así se ha pronunciado esta misma semana, señalan.

Espadas se defiende

Visiblemente molesto por las acusaciones de Moreno, Espadas ha dado explicaciones al término del Pleno. Ha señalado que es cierto que él era consejero de Vivienda en 2009. Y que se admitió el proceso de alegaciones. Pero ha indicado que la aceptación a trámite no implica el conforme de la Junta sobre el proyecto. Además, ha señalado que el presidente de la Junta ha obviado un parte del documento que ha citado.