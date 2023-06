Ayuso se come a Sánchez y da una lección a toda la izquierda

Isabel Díaz Ayuso regresó con las fuerzas recargadas.

Durante su intervención en la segunda sesión del debate de investidura en el Pleno de la Cámara regional, la presidenta de la Comunidad de Madrid dejó claro que “lo que Pedro Sánchez ha hecho contra Madrid pasará a los anales de la historia».

La ‘popular’ acusó a los socialistas de guardar silencio ante algunos de los ataques de Sánchez: Navacerrada, los test Covid en las farmacias, los fallos del Cercanías…. Sin embargo, no se quedó en la anécdota y fue un paso más allá.

Ayuso recordó que el PSOE en el Gobierno es malo para la mujer porque sólo da «lecciones y soflamas feministas» que espantan, incluso, «al feminismo clásico». En este punto, ha afirmado que si el caso del «Tito Berni» se hubiera producido en el PP, el PSOE estaría «en las calles».

«Desde que el PSOE está en el Gobierno han subido las agresiones a las mujeres, especialmente las agresiones sexuales, y en la Comunidad de Madrid -ha proseguido-, han permitido que más de 1.100 agresores y violadores sexuales se vean beneficiados por su ley del sí es sí o que estén ahora mismo en la calle, una ley feminista que iba a ser una referencia en Europa», remató.

Lobato a la lona

A pesar de que el socialista Juan Lobato buscó echar un salvavidas al presidente del Gobierno, el tiro le salió por la culata.

La mandataria madrileña, en su turno de réplica, aprovechó que el socialista le había dejado botando la pelota para rematarle a base de bien.

Para comenzar, Ayuso tuvo que recordarle lo obvio, que antes de empezar a criticar su gestión que, al menos, espere a que fuese investida y nombrados sus consejeros:

Pido al menos que me den los cien días de cortesía, y no empiecen con sus críticas cuando ni siquiera he conformado gobierno.

La candidata a presidenta también recordó al del PSOE que las urnas dictaron sentencia el 28 de mayo de 2023 y que ahora cada partido y cada cabeza de cartel deben de amoldarse a lo que los ciudadanos escogieron:

Me gusta cuando algún representante de la izquierda, algún hombre de la izquierda, me da lecciones como mujer, de cómo tengo que pensar, de cómo tengo que disfrutar. Disfrute usted de la derrota, como yo disfrutaré de la victoria como considere.

Pero es que el zarandeo de Ayuso siguió a tope:

Usted me decía que iba a ser presidente en dos meses, que me lo aseguraba, y ahora va a serlo en cuatro años. Disfrútelo.

También la presidenta ‘in pectore’ afeó a Lobato las políticas de la izquierda para proteger a las mujeres:

¿Qué ha hecho la izquierda española en los últimos años por la mujer? Tantas lecciones, tanto negocio, tantas soflamas…¿y qué han hecho ustedes por las mujeres? Miren, desde que ustedes están en el Gobierno han subido las agresiones sexuales a las mujeres, en especial en la Comunidad de Madrid. Pregúntele a su vecino, al delegado del Gobierno, si es mentira lo que estoy diciendo. Váyase a la Fiscalía y dígame si no es cierto que las agresiones sexuales han crecido en Madrid y en toda España con su Gobierno feminista.

Después, un partido y un proyecto, el de la izquierda, que no respeta cuando habla una mujer, como hacen siempre y que, por cierto, han espantado al feminismo clásico. Han hecho tanto por las mujeres que, con total impunidad, han permitido que más de 1.100 agresores y violadores sexuales se vean beneficiados por su ley del sí es sí o que estén ahora mismo en la calle. Una ley feminista que iba a ser referencia en Europa y que iba a abrir el camino al feminismo en el mundo.

Y denunció el silencio de esa izquierda y ultraizquierda cuando ha habido casos de agresiones flagrantes contra las mujeres:

Pero luego esta izquierda calla cuando toca. ¿O qué dijeron de todo el caso de los abusos sexuales por parte del entorno de Mónica Oltra? ¿Dónde estaba la izquierda española? ¡Callada! ¿Se imaginan que el caso del ‘Tito’ Berni se hubiera producido a manos de diputados del Partido Popular lo que estarían diciendo ustedes en las calles? Y mismas prácticas las que mantuvieron durante largos años muchos de los políticos de la Junta de Andalucía que utilizaban el dinero de los parados, entre otras cosas, para las mismas prácticas que el ‘Tito’ Berni. ¡Vaya ejemplo para las mujeres nos ha dado la izquierda española!

Ustedes han mantenido a Eguiguren como presidente del PSE. Ustedes no dijeron nada cuando el señor Zapatero indultó a 18 maltratadores. Ustedes crean un negocio en torno a la mujer donde torticeramente confunden las denuncias con las sentencias, donde hacen del drama político, el negocio y en lugar de buscar soluciones, perpetuarlo. Por eso el feminismo auténtico les ha dado la espalda.

Mónica García

Isabel Díaz Ayuso también criticó que Mónica García sacase a paseo su chulería a la hora decir que ella no iba a permitir que se tocasen las leyes. La del PP fue clara en ese aspecto:

¿Sabe dónde no se tocan las leyes? en las dictaduras. La mayoría absoluta que tiene ahora el PP no me la han dado para no hacer nada; todo lo que sea reformable, vamos que si se va a reformar. Pese a sus listas negras y sus alharacas. La calle no es suya; si usted no respeta los resultados de las urnas es su problema.

Ayuso dejó a la de Más Madrid para el arrastre recordándole otro dato impecable:

La izquierda se ha hundido en Madrid en los barrios más pobres sobre todo, porque saben que esto va de trabajar y luchar, y no puede venir gente que no ha sufrido una incomodidad en su vida a hablar de trabajar cuatro días.

Igualmente, también le advirtió severamente de que ella no es la representante única y universal del sector sanitario:

Es increíble que usted se arrogue la representación de los médicos cuando muchos están abochornados; usted no representa al sector.

