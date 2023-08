Jorge Azcón durísimo contra Pedro Sánchez y el PSOE en su investidura: “Háganselo mirar”

Durísimo.

En la segunda jornada del Debate de investidura del candidato a presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón ha desarmado a la portavoz socialista María Teresa Pérez Esteban y retrató a Pedro Sánchez y al PSOE.

Pérez Esteban en sus intervenciones solo se limitó a atacar a Azcón, empleando los mismos argumentos del “túnel tenebroso” que impulsa Sánchez para atacar a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular: el discurso del miedo, el acusarles de privatizar la sanidad y de negar la violencia contra la mujer , aunque lo ha aderezado con el tema del trasvase del Ebro.

Ante esto, el ganador de las elecciones le atizó: “Esto es un debate de investidura, no un debate electoral (…) pero vuelven como la mula al trigo a los prejuicios para atacarnos”.

Además, los troleó al asegurar que repetirán el discurso del miedo durante los próximos cuatro años, empezando desde esta misma mañana en los corifeos socialistas. “He visto que corifeos les ha excitado, busquen en el diccionario lo que es”.

En esta línea, también les ha devuelto con ironía los ataques que recibió sobre su “desconocimiento» de la Comunidad. “He pasado de ser urbanita a desconocer Aragón. Háganselo mirar porque si yo no conozco Aragón y les he ganado las elecciones, imagínese lo que hubiese pasado si lo conociera”.

Respecto al tema de los pactos con VOX, le retrató por su sumisión a las órdenes de Pedro Sánchez, como su negativa tan siquiera a sentarse a dialogar en la ronda de contactos para la formación de Gobierno.

“Me han acusado a mi de engaño cuando ustedes se inventaron lo del cambio de opinión. Sí, cuando ustedes dijeron todo lo que dijeron sobre su Gobierno y para evitar las mentiras que usteden contaron, lo intentaron camuflar como ‘cambio de opinión’. Yo no he cambiado de opinión, lo que ocurre es que ha habido un resultado electoral”.

En cuanto al tema de los derechos de la mujer, ha indicado que su Ejecutivo se tomarán “medidas más duras contra la violencia contra la mujer”. En este punto, volvió a retratar la hipocresía en este tema y le recordó que “la ley del Sí es sí es el ataque más grave que se ha realizado en contra de la mujer. Gracias a sus votos, violadores, agresores sexuales y pederastas saldrán a la calle antes de lo que debían”.

Otro punto del relato del miedo, lo de la privatización de la sanidad pública también fue desmontado por el popular. “En estos últimos cuatro años han elevado en un 36% la sanidad privada mediante conciertos de colaboración público-privada. Esto es quirúrgica, ¿qué pasa, que si lo hacen los socialistas mejora la Sanidad y si lo hace el PP la privatizamos?”.

En cuanto a lo del trasvase del Ebro ha indicado que “simplemente no es verdad porque si se haría, se impulsaría desde el Gobierno de España”. Indicó que desde el PP no contemplan nada similar pero que la mayor amenaza es precisamente el PSOE porque Junts “quienes ustedes quieren que sea el socio decisivo de Pedro Sánchez, a gestión del tramo catalán del Ebro”. Le invitó a la portavoz socialista a pronunciarse sobre el pedido de Junts, algo que por supuesto la socialista no hizo.

“Si por desgracia triunfan los que quieren destruir a España como presidente de Aragón, voy a seguir reclamando con el máximo empeño, las ayudas al funcionamiento empresarial, las que necesita Teruel y no en la versión ficatera y pacata que nos ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Los portavoces de los grupos y de las agrupaciones parlamentarias de las Cortes de Aragón debaten con el candidato propuesto por la Presidencia de la institución para ser investido presidente del Gobierno. Una vez finalizados los debates, se procederá a la votación, que será nominal.