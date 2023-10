Mónica García monta el numerito con un minuto de silencio y Ayuso se lo deja claro: «Ustedes siempre están con los violentos»

En el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid del 13 de octubre de 2023, la lideresa de Más Madrid, Mónica García decidió montar un numerito. Si bien el pleno arrancaba con un minuto de silencio por la muerte del diputado del PP Jorge García, además exalcalde de Colmenar Viejo, y por las víctimas de Hamás, la cabeza de la oposición tomó la decisión de utilizar su turno de pregunta para también hacer un minuto de silencio, pero en este caso dedicado a todas las víctimas del conflicto árabe-israelí.

A pesar de ser reprendida por el Presidente de la Asamblea Enrique Ossorio, García y todo el grupo parlamentario de Más Madrid mantuvieron su minuto de silencio, mientras corría el tiempo de su turno como recordó el presidente del parlamento autonómico. Mónica García pasó en ese momento a echar en cara al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso los problemas de salud mental de los jóvenes madrileños con una pregunta que hizo que la presidenta no entrara en el asunto: «Dígame si está de acuerdo con esta frase: en sociedades desiguales la gente tiene peores indicadores de salud y de salud mental».

«La desigualdad está bajando en Madrid, porque cada vez vamos a ser más pobres. Todos por igual«, respondió Ayuso. En el turno de repregunta, Mónica García volvió a la carga:»De científica a negacionista: que Madrid sea la región más desigual afecta mucho, la vida duele y desde que usted es presidenta duele mucho más».

En su respuesta Ayuso puso a García frente a las contradicciones de la izquierda, tanto a nivel nacional como con respecto al conflicto en Oriente Medio:

«Los problemas de salud mental se están multiplicando en todo Occidente y no tienen solo una causa económica: soledad, drogas… Ustedes todo lo llevan a la política, como la supuesta igualdad, para inocular el miedo. Madrid es la región más libre. Yo defiendo la igualdad, ante la Ley y de oportunidades. Cuando su jefa [Yolanda Díaz, lideresa de su SUMAR y Vicepresidenta del Gobierno en funciones] dijo está semana que la Justicia no manda, manda la gente. Esto es un escándalo y se tiene que saber en Europa. ¿Las Leyes no mandan? No hay nada más dialogado y dialogante que una Ley. Cuando una democracia no va acompañado de la Ley se convierte en una dictadura. Es como ustedes se están comportando, arramplando con todo, con el Estado de Derecho, con la separación de poderes… Lo que pasa con ustedes que nunca dejan de poner se lado de los más violentos: con los CDR, con la Kale Borroca, con Bildu y sus crímenes, los violadores, los okupas… No me esperaba otra respuesta de usted con lo que está pasando en Israel. Lo que está pasando tiene el nombre de terrorismo detrás».