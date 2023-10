Ayuso deja mudo a Lobato: «Sánchez acosa a las empresas con las que me reúno»

En el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid Juan Lobato, líder del Partido Socialista de Madrid (PSM), volvió a atacar a la Isabel Díaz Ayuso por su viaje a Nueva York de tres días en el que se reunió como Rafael Yuste, neurobiólogo de prestigio internacional nacido en Madrid pero que ejerce su profesión en la ciudad de los rascacielos.

«Hace un año el Gobierno de España decidió que Madrid fuera la sede del Centro Nacional de Biotecnología. IBM y el Gobierno anunciaron la mayor inversión de la Historia de España. Me parece que viaje usted a Nueva York, pero para cosas útiles, no sólo para una reunión de una hora con Rafael Yuste y lo venda como éxito por una supuesta colaboración. El Gobierno consigue una inversión de miles de millones y usted una posible colaboración. Pase de la foto, del ‘zendalismo’ a la realidad», atacó el líder del PSOE ‘sanchista’ en la Comunidad de Madrid.

La respuesta de Isabel Díaz Ayuso ha debido resonar tanto en Ferraz como en Moncloa:

«Están realizando una y otra vez un resumen muy maniqueo del viaje. Pónganse de acuerdo y unan todas las críticas de una vez y a lo mejor se dan cuenta que el viaje aunque breve ha sido tenso. Pedro Sánchez no ha ayudado a Madrid, todo lo contrario. Cada vez que una empresa quiere instalarse en Madrid el procura que no, cada vez que puede saca de Madrid las sedes: ‘No hombre no, no vayan a Madrid’. Hay docenas de casos. Empresas a las que el Gobierno de Sánchez señala y llama después de que yo me haya reunido con ellas para saber de que hemos hablado y amenazarles recordándoles que es el Gobierno quien gestiona los fondos europeos»