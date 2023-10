Isabel Díaz Ayuso, demoledora: «Hay que ser etarra, prófugo o golpista para que Sánchez te escuche»

Isabel Díaz Ayuso puso de vuelta y media a Pedro Sánchez.

En su intervención en el II Foro Económico de Okdiario, la presidenta de la Comunidad de Madrid mostró su rechazo a los pactos del presidente del Gobierno en funciones con la extrema izquierda, EH Bildu y los independentistas catalanes.

“Se ve que hay que ser etarra, prófugo, golpista o fanático indocumentado para que Pedro Sánchez te escuche», sacudió al líder del PSOE la ‘popular’.

A Ayuso no le tembló el pulso para criticar el «siniestro pacto de la poltrona» del presidente del Ejecutivo y sus socio, a quienes, además, considera «letales» para la economía española.

En este sentido, la presidente autonómica lamentó que, a diferencia de otros países, «no solo tiene que afrontar las dificultades de la inestabilidad mundial» ya que, entiende, «los enemigos de nuestra prosperidad y prestigio en el mundo los tenemos dentro».

«Hace un año avisé de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios: la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales hasta que, cuando fuésemos a recurrir a ellas, no quedase nada. Todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder. No me equivoqué. Estamos en una situación límite», advirtió.