Almeida enmudece a Reyes Maroto: «¿Sabe quién incendiaba las casas del pueblo y mataba concejales del PSOE? ETA, Arnaldo Otegi»

José Luis Martínez-Almeida le bajó los humos a Reyes Maroto en solo segundos.

Durante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la socialista llegó provocando a raíz de la nueva investidura de Pedro Sánchez. No en vano, apareció vestida de rojo corporativo y con una chapa de ‘Perra Sanxe’ en la solapa, junto a la jefa de la oposición, Rita Maestre.

El alcalde no desaprovechó la oportunidad para dejarlas en evidencia. «Maestre y Maroto han decidido iniciar este pleno con una ‘performance’ para hacerse la foto. Pero es una foto incompleta porque deberían estar también Arnaldo Otegi, Puigdemont y Oriol Junqueras».

De inmediato, denunció que Sánchez no tiene palabra y lo peor es que diga a los españoles que «todo lo hace, no por los siete votos de un golpista prófugo en la justicia con el que negoció en un hotel de Waterloo, sino por la agenda para el reencuentro».

Reyes Maroto, sin embargo, había venido preparada para la confrontación y en su intervención sacó toda su artillería: una copia del decreto del BOE con el nombramiento de Sánchez como presidente y, después, la foto del Pacto del Majestic, firmado por Jordi Pujol y José María Aznar.

Aunque generó una ola de protestas, el alcalde de Madrid optó por la calma y la desarmó con una simple frase: “Señora Maroto, le recomiendo, porque la he visto muy nerviosa, que se tome sales de frutas, le van a venir muy bien”, dijo parafraseando a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Reyes Maroto seguía removiéndose en su escaño e intentando interrumpir las palabras de Martínez-Almeida. Sin embargo, se quedó muda cuando el ‘popular’ soltó: “Se queja abiertamente de la violencia callejera. No habrá encontrado una sola palabra mía en la que no condene tajantemente a aquella minoría que ha provocado disturbios en las calles de Madrid. No encontrará una sola palabra mía de aliento o de comprensión”.

Y la remató: “Pero dice usted ‘es que están acosando las casas del pueblo’ ¿sabe quién acosaba las casas del pueblo y mataba concejales socialistas?… ETA, Arnaldo Otegi. Ese sí que acosaba a las casas del pueblo y ahora pactan con él. ¿Sabe quién les incendió las casas del pueblo en Cataluña? Puigdemont y Junqueras, y ahora pactan con ellos”.

Rita no se salva

Martínez-Almeida también dedicó unas palabras a la líder de Más Madrid, Rita Maestre, a quien comparó con «la madre Teresa de Calcuta», por «ese tono que ha utilizado conciliador, pacífico, de seriedad y de institucionalidad».

Previamente, la también jefa de la oposición había reprobado los «actos violentos» que se ha producido en las protestas de la última semana frente a la sede socialista de la calle Ferraz. «Está usted escandalizada por la violencia, pero participó en el escrache a Rosa Díaz en la Universidad Complutense», le reprochó Almeida.