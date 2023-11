«¡Me gusta la fruta!»: el público del musical de Nacho Cano se rinde ante Isabel Díaz Ayuso

El lema arrasa por todas partes.

El ingenio de Isabel Díaz Ayuso con su famoso ‘me gusta la fruta‘ triunfa en España y en gran parte del planeta.

Un simple ejemplo lo acontecido este fin de semana del 18-19 de noviembre de 2023 cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid se fue a ver la representación número 400 de ‘Malinche‘, el musical de Nacho Cano.

Cuando el máximo responsable de la representación musical tuvo noticias de que la dirigente de la Puerta del Sol estaba entre el público asistiendo al espectáculo, este no dudó en dedicarle unas más que cariñosas palabras:

Nada más presentarla, el público estalló en una interminable ovación con aplausos y al grito de «¡Presidenta!» y «¡Me gusta la fruta!».

No es la primera vez que Nacho Cano se deshace en elogios hacia Isabel Díaz Ayuso.

En mayo de 2022, en el programa ‘El Hormiguero’ (Antena 3) no dudó en exponer a Pablo Motos su admiración por la política del Partido Popular:

Ser agradecido no es ni de derechas ni de izquierdas. Es ser agradecido. Esta mujer ha hecho que en esta ciudad podamos tener todos hoy trabajo, podamos seguir con la vida. Mantuvo los teatros abiertos y gracias a que ella mantuvo los teatros abiertos yo pude pagar, gracias a mis inversores que no se fueron, los sueldos a la gente. Lo único que dije, además en boca de gente muy de izquierdas, porque a los artistas se les dice muy de jovencitos que si no son de izquierdas no van a trabajar, le dije lo que le expresaba la mayoría de la gente que es gracias.