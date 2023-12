Ayuso trolea a la nueva ‘MeMa’ por el bulo de la “paguita vitalicia”: “No tengo una casa de 400 m2 como su jefa”

Isabel Díaz Ayuso se divirtió troleando a Manuela Bergerot por su “bulo de la semana”.

Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, la nueva ‘MeMa’ preguntó: “¿Por qué está haciendo una ley para beneficiarse a sí misma? ¿nos puede aclarar de una vez cuál va a ser su paguita vitalicia cuando se retire de la política autonómica en 2027? ¿Qué cantidad le parece lógica y asumible para su sueldo Nescafé”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó la pregunta para pitorrearse de la portavoz del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

“Me preguntaba que cuánto pienso cobrar de manera vitalicia, lo voy a confesar: no me he puesto un sueldo de 8.500 euros, me lo voy a poner de 30.000 euros y para dos vidas, para esta y para la siguiente. Voy a tener sueldo para el futuro, como si fuera una persona de Podemos que, una vez que la han echado, sigue cobrando de lo público”, ironizó.