La nueva ‘MeMa’ descarrila con su ataque al Metro y Alfonso Serrano la ‘mete en riel’: “¡Es patético!”

La nueva ‘MeMa’ descarrilló a gran velocidad por su desesperado intento de echar un cable a Óscar Puente, ministro de Transportes.

Ante las duras y crecientes críticas por el nefasto funcionamiento del Cercanías, Manuela Bergerot optó por intentar diluir la polémica atacando a la Comunidad de Madrid con el Metro.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea ‘olvidó’ que su partido se encuentra dentro de Moncloa y, lejos de trabajar desde el Gobierno para solventar la situación del transporte público en la Comunidad de Madrid, optó por lanzar programas populistas en las redes sociales: “Vamos a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la región para que el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid hagan su trabajo”.

A pesar de que las competencias del Cercanías pertenecen plenamente al Gobierno, la nueva ‘MeMa’ no dudó en meter en la fórmula a la Comunidad de Madrid y al Metro en un intento de atacar a Isabel Díaz Ayuso.

De ahí que al Gobierno PSOE-Sumar le exigió la inversión de 5.000 millones previstos en el Plan de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025, mientras que a la Comunidad de Madrid le pidió que inyecte 1.500 millones de euros al Metro de Madrid para evitar “su quiebra financiera”, además de pedir una renovación de los trenes y la contratación de mayor personal.

Esa desesperación por igualar la situación del Cercanías –con sus constantes retrados en el servicio, averías y descarrilamientos- con el funcionamiento del Metro de Madrid le costó una somanta de palos de la mano de Alfonso Serrano.

El secretario general del PP de Madrid le tiró de las orejas: “Que patético que ante un problema de competencia nacional de un gobierno en el que está Más Madrid, traten de diluirlo y mezclarlo con Metro”. Y añadió: “No Sra. Bergerot, ojalá Cercanías funcionara como Metro y si no mire la opinión de usuarios”.

En el pleno en la Cámara Alta del 12 de diciembre de 2023, Alfonso Serrano, del PP, le dio una buena tunda al exalcalde de Valladolid a cuenta del desaguisado en el servicio de Cercanías en Madrid:

Le recordó al ministro que Madrid nunca ha sido una región problemática a la hora de exigir lo que es suyo:

Es cierto que en Madrid no cortamos vías férreas ni okupamos un aeropuerto para reivindicar un mayor autogobierno. En nuestra región no hay causas abiertas por terrorismo callejero contra socios suyos, ni tampoco en Madrid hay nadie a quien podamos asimilar con Charles Manson, con el que usted encontró parecido con Puigdemont, un golpista prófugo de la justicia ante el que hoy se arrodillan. En definitiva, es cierto, que usted no ha necesitado el apoyo de los madrileños para ser ministro, pero sí el de Bildu, el de Junts o el de ERC.