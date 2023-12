Isabel Díaz Ayuso, a la yugular de Pedro Sánchez: «Es un comunista»

Expectación suprema en la Real Casa de Correos.

La sede de la Comunidad de Madrid, en plena Puerta del Sol, fue el epicentro este mediodía del 27 de diciembre de 2023 de la actualidad política.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta autonómica, hizo balance de 2023 en el que dejó varios recados a Pedro Sánchez por sus políticas pringosas con los socios separatistas, golpistas, nacionalistas y filoterroristas.

La mandataria regional comenzó agradeciendo el respaldo ofrecidio por los madrileños en las urnas el 28 de mayo de 2023 y la posibilidad de trasladar a nivel municipal la gestión que se está haciendo en la Comunidad de Madrid.

Rápidamente comenzó a repartir hostias como panes al inquilino de La Moncloa:

Enfatizó el hecho de que Sánchez es un comunista que está atentando contra la unidad de España:

Si la ultraizquierda que nos gobierna no defiende la Constitución, significa que Pedro Sánchez rechaza esta afirmación que hizo el Rey: «Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay Ley, sino arbitrariedad».

La presidenta madrileña también recordó la metedura de pata de Sánchez con respecto a Israel y dejó claro que el mejor signo fue el aplauso recibido por los de Hamás.

A Sánchez le aplauden los terroristas. A mí no me felicitan los terroristas y, si lo hiciesen, dimitiría. No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista Hamás por nada, ni los grupos terroristas de hutíes que atacan a los barcos en el Mar Rojo. Ni tampoco ningún político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. No sólo por razones políticas: dimitiría por principios.