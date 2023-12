Ayuso sopapea al periodista de la Cadena SER que la acusó de crear tensión con sus zascas a Pedro Sánchez

Se fue a su medio calentito.

Un periodista de la Cadena SER quiso buscarle las vueltas a Isabel Díaz Ayuso durante su rueda de prensa con motivo del balance del año 2023.

El comunicador, en su turno de preguntas, lanzó esta cuestión con ánimo acusatorio contra la presidenta de la Comunidad de Madrid:

Quería preguntarle si no cree usted que decir, por ejemplo, que España va camino de una dictadura, usar la palabra ‘fruta’ como un insulto o decir, como hemos escuchado ahora, que Pedro Sánchez era un comunista o que le felicitan los terroristas no puede contribuir eso de alguna manera, aunque sea levemente, a crear un clima de tensión.

La respuesta de la dirigente de la Puerta del Sol fue para esculpilrla en mármol:

No estoy de acuerdo. Si decir la verdad es crear un clima de tensión, entonces tenemos un problema. Somos adultos y tenemos que hablar como tal. Y si se está pactando con personas que están condenadas por delitos de sangre, se dice. Radical es el que pega tiros y el que mata, no el que lo denuncia. Y si se cometen actos como pactar con comunistas, que directamente van contra la empresa, la mediana empresa y la prosperidad de todos los españoles y arruinarno literalmente, porque así hacen con todas sus medidas, se dice. Y si el Gobierno y, especialmente, el presidente intenta mantenerse en La Moncloa con políticas que van contra la inversión y la prosperidad de todos los españoles y ha decidido además ser más comunista que sus propios socios de Sumar, se dice. A mí eso no me genera violencia.