García-Page repite su teatro: Carga contra Sánchez por dar inmigración a Puigdemont pero le ‘regala’ sus votos

El teatrillo de Emiliano García-Page ya huele rancio.

Una vez más, el presidente de Castilla-La Mancha cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sus polémicos socios. En esta oportunidad, por los pactos con el partido de Carles Puigdemont, a quien le prometió la delegación de competencias de inmigración.

Aunque sus críticas solo han sido de ‘boquilla’, el socialista suma una más. “Si las competencias las pidiera VOX todo el mundo se rasgaría las vestiduras, pero las pide [Carles] Puigdemont para lo mismo… Y eso no tiene nada de progresista, eso es exactamente reaccionario”, indicó.

El barón socialista, que ha hablado ante los medios durante un acto en Marchamalo (Guadalajara), ha llegado a decir que el ex president de la Generalitat huido de la Justicia «trabaja con la idea de que todos los que estamos aquí [por los españoles] seamos emigrantes». El remate ha sido demoledor: «Si por Puigdemont fuera, yo sería extranjero». Por eso, dice, «sería la única competencia que no pondría en sus manos» y ha subrayado que le preocupa el «mercadeo» que ha introducido Moncloa en sus negociaciones para mantenerse en el poder.

El dirigente castellanomanchego se ha dirigido así al Gobierno de Sánchez: «Me gustaría que aprovechen en los Quintos de Mora [donde se reúne el presidente con sus ministros este fin de semana] para pensar a dónde conduce este laberinto. Y si hay o no salida. Y si es o no admisible que los independentistas catalanes, que por lo demás son supremacistas, cuando no xenófobos, lo que estén planteado que el Gobierno gobierne con camisa de fuerza».

Sin embargo, en ningún momento pidió a los diputados de Castilla-La Mancha que pusieran freno a los dislates de Pedro Sánchez votando en contra en el Congreso de los Diputados.

Eso sí, en su discurso ha subrayado su papel como gran oposición a Pedro Sánchez, desde la misma esencia, con referencias a lo más personal.

«He nacido español para ser igual que si hubiese nacido en La Coruña o Jerez de la Frontera. Es bastante grave que mis hijos o mis nietos pudiesen tener un estatus distinto al de su padre en su propio país. Porque de las palabras y de los compromisos luego siempre hay consecuencias. Los independentistas cogen trozos del Estado para construir el propio Estado… Hay cosas con las que no se puede tragar». En la despedida ha resumido: «Que la política y el interés partidista no acabe con las oportunidades que tiene España como país. Que no le hagamos pasar por un desfiladero imposible. Esto es imposible».

https://twitter.com/pedropcelis/status/1745810334063956083?s=20