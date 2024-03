La Fiscalía investigará al esperpéntico alcalde de Fontanar por insultar a una empleada: «Subnormal, eres la vergüenza de tu familia»

Impresentable.

El alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, ha protagonizado un patético momento, que se viralizó gracias a que alguien grabó el suceso.

En el audiovisual, se puede escuchar como el regidor de la localidad ubicada en Guadalajara, insulta y veja a gritos a una empleada municipal en la Casa de Juventud.

“¡Subnormal. Que eres retrasada mental, eres tonta. Te estás cargando tu sustento, te vas a ir a la puta calle! Eres la vergüenza de tu familia, una puta vergüenza”, se escucha en el audiovisual grabado por unos vecinos en la puerta del centro.

San Vidal, ex del PSOE, le reclamaba a la empleada que se explicara unos hechos acaecidos el día anterior, pero todo a gritos y de forma grosera. “Que me lo cuentes por partes, a qué hora ha pasado lo de lo por la tarde. Cuéntame lo de las putas 6, ¿qué me estás contando? No lo de después”. Además, se escuchan ruidos de golpes.

Ahora, la Fiscalía de Castilla-La Mancha ha anunciado que la apertura de las diligencias de investigación del hecho captado en el vídeo y que podrían constituir un delito de acoso laboral o de trato degradante.

Por su parte, el alcalde del partido ‘Entre todos Fontanar’, se ha disculpado a través de una publicación en su perfil de Instagram, en la que asegura que este tipo de comportamientos no es habitual en él.

“Me arrepiento profunda y sinceramente. Quienes me conocen saben que ese comportamiento no es propio de mí y que mi carácter es profundamente pacífico, tolerante y respetuoso”.

Además, el alcalde San Vidal anunció que ha cogido una baja médica tras el episodio, al que ha calificado como “absolutamente excepcional”, y que se han producido debido al “estrés acumulado y extrema tensión nerviosa arrastrado desde hace algún tiempo, debido a una gran carga de trabajo y las responsabilidades que realiza con una enorme carencia de medios”.