El ‘caso Koldo-Ábalos’ desquicia tanto a Sánchez que su trama mafiosa contra el novio de Ayuso acaba golpeando a Moncloa

Solo falta que salga un Ferreras diciendo como en esos audios del comisario Villarejo aquello de «esto es muy burdo, pero vamos con ello».

Pues esa es la táctica que ha optado por seguir Pedro Sánchez, a quien el ‘caso Koldo-Ábalos‘, conocido también como el ‘caso PSOE‘, tiene a una parte importante de sus fieles llenos hasta el cuello de guano (por decirlo finamente).

Así que ante el cúmulo de informaciones sobre un turbio asunto en el que el exasistente de José Luis Ábalos, Koldo García, es una simple pieza de un gigantesco engranaje de comisiones ilegales, drogas, prostitutas, pisos, viajes transoceánicos y demás cuestiones controvertidas, el inquilino de La Moncloa ha dado la orden de salir a tapar el escándalo inventándose uno contra su archirrival política, Isabel Díaz Ayuso.

Visto que los intentos de sacar fuera del carril político a la presidenta de la Comunidad de Madrid con el tema del hermano fueron baldíos, ahora la tropa de Pedro Sánchez eleva la apuesta con la pareja sentimental de Ayuso.

De momento, se tira de medios como laSexta para difundir falsedades de este estilo:

El abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, ofreció a la Fiscalía de Madrid un acuerdo de conformidad que englobara los dos delitos de fraude fiscal antes de que se presentara la denuncia a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por defraudar 350.000 euros con un entramado societario y facturas falsas.

Uso partidista de los resortes del Estado

Pero no solo se utilizan a los medios amigos.

Y es que quien en noviembre de 2019 se comportara de manera prepotente con un periodista de Radio Nacional con aquel famoso latiguillo sobre «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién?» y la respuesta lacónica del comunicador, «del Gobierno» y el asentimiento del propio presidente, «pues eso», hace más que creíble que no dude en usar en su beneficio otros resortes del Estado.

De ahí que las sospechas sobre la posible utilización de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía de Madrid para sacarse de la manga un caso de presunto fraude para ir contra un adversario político sean más que evidentes.

Porque ya no se trata, además, de que el novio de Isabel Díaz Ayuso haya podido o no pagar de menos en los ejercicios de 2021 y 2022, que al final es un asunto que se puede subsanar con una declaración paralela. Se trata de la inseguridad que el Gobierno Sánchez acaba de generar entre la ciudadanía al temer que las instituciones del Estado se conviertan en una especia de tribunal de la Inquisición para ajustar cuentas con quienes no bailan el agua al socialcomunismo.

La acusación contra la pareja de Ayuso pone en el ojo del huracán a Begoña Gómez

Precisamente, si alguna familia está en el ojo del huracán no es la de Isabel Díaz Ayuso, sino precisamente la de Pedro Sánchez, acuciada por casos de supuestos nepotismos y de favores públicos por ser próximos al inquilino de La Moncloa.

El mejor ejemplo lo ejemplifica su mujer, Begoña Gómez, especialmente si se demuestra la relación de causa y efecto entre el patrocinio o su contratación por parte de empresas que, casualmente, reciben luego de manera arbitraria millonarios favores firmados por el propio Sánchez.

Que una compañía aérea española muy relevante obtuviera hasta 1.000 millones de rescate público, en un cheque extendido por Pedro Sánchez, justo después de trabajar con su esposa, amerita explicaciones en el Congreso o desde la sala de prensa del Palacio de La Moncloa.

Recurso del PP ante la Oficina de Conflicto de Intereses

En relación a este último asunto, el PP ha presentado una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses para que se determine la responsabilidad del presidente del Gobierno por no ausentarse en los Consejos de Ministros que tomaron decisiones favorables hacia Air Europa, compañía con la que tenía vínculos su mujer, Begoña Gómez. Primer movimiento extraparlamentario del PP, que desde Génova se justificaba por la «impropia» intervención de Sánchez en el pleno del 13 de marzo de 2024.

Nada más acabar la sesión de control al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo abandonaba el hemiciclo para dirigirse al despacho reservado al líder de la oposición, situado en la zona noble del Congreso. A su lado caminaban varios pesos pesados del Partido Popular. Personas de su máxima confianza, con las que se reunió en ese espacio para analizar lo ocurrido durante el pleno y adoptar algunas decisiones de calado.

Recelos de la presidenta de los inspectores de Hacienda

Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de los inspectores de Hacienda del Estado, muestra sus recelos ante la filtración y pide que se investigue el origen de la filtración de esa información:

Si hay datos que se hacen públicos antes de que sean públicos por los políticos se pone en entredicho el artículo de la Ley General Tributaria que defiende el carácter reservado de los datos personales con trascendencia tributaria. Por tanto hay que garantizar y confirmar que esa información no ha salido de la Agencia Tributaria porque sería gravísimo. Lo que no queremos es que se traslade una imagen de que la Agencia Tributaria está politizada. Los inspectores de Hacienda no estamos politizados, por eso lo que advertimos es que cualquier funcionario en cualquier ámbito de la Función Pública tiene que ser elegido objetivamente porque si no deberá el favor a la persona que lo ha elegido, y nosotros no queremos eso.

La presidenta madrileña responde en la Asamblea madrileña

Quien si va a ir con todo es Isabel Díaz Ayuso, que este 14 de marzo de 2024 contestó de manera implacable en el pleno de la Asamblea de Madrid:

Me parece que en política no todo vale y hay determinados ámbitos y cuestiones que deberíamos preservar y dejar fuera del rifirrafe político por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. No es que me exprese mal, es que hablaba así la vicepresidenta (María Jesús Montero). En todo caso, ¿no le hace caso? Yo creo que no, porque no me extraña que de esta manera le quieran cambiar. Y tampoco sé si usted tuvo la oportunidad de visitar los pisos de Koldo en Benidorm. Pero los compró con dinero sucio. Ya nos informará si este verano se pasa por alguno. Y si no, a lo mejor es porque como le van a cambiar…

Aprovechó para colar de rondón y de una manera original el nombre de la mujer de Pedro Sánchez:

Tampoco sé si han tenido la oportunidad, si usted ha tenido la oportunidad de viajar a la República Dominicana, en el Falcón del presidente, a la que tanto va con el Falcón. Y si no lo ha hecho, yo le recomiendo que se lo pida. Es un país muy bonito y además últimamente tiene una flor favorita, la Begonia. Mire, señor Lobato, no sé si estaba usted también en el aeropuerto para recibir a Delcy un montón de maletas. Aunque me extraña, porque allí se montó una gran juerga socialista. ¿No estaba invitado el PSOE de Madrid? Pues mira, va a ser que es verdad que andan buscando sustituirle. Y además ahora andan pactando con VOX en Arganda, con Puigdemont, con el PNV. Me gustaría que me diga cuándo va a decir que el PSOE es un partido que pacta con ultraderecha.

Acabó por recordarle la infame ley de amnistía que este 14 de marzo de 2024 se aprobará en el Congreso de los Diputados: