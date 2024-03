Isabel Díaz Ayuso sopapea un periodista de ‘El País’ por una impertinente pregunta sobre su futuro político

El repaso fue colosal, de órdago a la grande.

Un periodista de izquierdas, de ‘El País‘ quiso tener su momento de gloria en un acto al que acudió este 18 de febrero de 2024 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Arganda del Rey.

Con toda la tralla del supuesto fraude cometido por Alberto González, quien ahora es su pareja, las hordas progres están no solo exigiendo explicaciones, sino también dimisiones.

La cuestión tuvo tralla:

La respuesta de la dirigente de la Puerta del Sol, colosal:

Es que me pincho y no sangro con la pregunta. Así que hablamos de crédito a estas alturas, con todo lo que se está viviendo en este país. Bueno, mire, vuelvo a decirlo, la Comunidad de Madrid no tiene absolutamente nada que ver en esto. Yo he salido desde el primer minuto, dos días consecutivos en Casteldefels y en una rueda de prensa del Consejo de Gobierno que no he rechazado para dar explicaciones porque ustedes así lo piden.