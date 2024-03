Ayuso deja sin argumentos a Bergerot con un repaso monumental: “No soportan el resultado de las urnas”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retratado a la portavoz de MásMadrid, Manuela Bergerot, en el Pleno de este jueves, 21 de marzo de 2024.

La parlamentaria de extrema izquierda volvió a atacar de forma personal a la también presidenta del Partido Popular en Madrid, además de usar la Sanidad Pública y a las víctimas de la pandemia como arma arrojadiza.

Pero Ayuso, como suele suceder en cada sesión de la Asamblea de Madrid, retrató a la portavoz del partido de Íñigo Errejón. Ante los ataques personales, tiró de la ironía al señalar que desde hace dos décadas “sabía el futuro” que iba a tener sus relaciones sentimentales que “tanto le inquieta a la izquierda moralina” y que por eso, se firmaron en aquél entonces los contratos con determinadas instituciones.

También le recriminó por “desacreditar” a la Fundación Giménez Díaz con sus ataques. Institución que definió como uno de los “mejores hospitales públicos” de la capital.

“Ustedes que hablaban de las guillotinas, cloacas mediáticas, nos vienen a dar lecciones cuando tenían a alguien en el Ayuntamiento de Madrid para ‘corregir’ las noticias de los periodistas y cuando atacan a todos los medios de comunicación y les leo unos cuantos: El Español, LaSexta, ABC, Cuatro Mediaset…”.

También le recriminó que la intimidaran en su propiedad y presionaran y atacaran al entorno de los políticos “en cuarta generación”, como ha sido su caso. Sin embargo, asegura que si siguen por ese camino “le da absolutamente igual porque todo se va a demostrar”.

“Todo lo que tienen es una inspección Fiscal que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. No es lo que le ocurre al número 2 de la lista suya en el Ayuntamiento. Hay cerca de 2 millones de inspecciones de inspecciones pero están convirtiendo un caso de un particular en uno político porque están a la desesperada”.

También retrató a Bergerot porque a diferencia del Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez, del que su partido forma parte, en Madrid sí se aprobaron los Presupuestos de este año. “Cumplimos con nuestro programa electoral, algo que no hacen ustedes, aprobando unos Presupuestos, nosotros sí, cuando ustedes no lo hacen porque dicen ‘que no hay ambiente’”.

Por último, le echó en cara que “se sientan sobre la corrupción de la amnistía y de todos los casos que les están explotando” y cómo colonizan otros poderes para judicializar el poder y acabar con los que piensan disrtinto: