Isabel Díaz Ayuso sube la apuesta y desliza el nombre que a Pedro Sánchez le causa más escalofríos

Inconmensurable Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, en el transcurso de su viaje a Chile, aprovechó para poner los puntos sobre las íes y sacudir una buena ración de palos a todos aquellos que, en mitad de todo el escándalo de los Koldo, Ábalos, Armengol o Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, han querido poner el acento en los supuestos fraudes del novio de la política del PP.

La dirigente de la Puerta del Sol, firme como siempre:

El presidente del Gobierno, ya sabemos la situación en la que se encuentra. Creo que va siendo hora de que dé explicaciones y que las dé él. Y creo que también es importante que las vaya dando Begoña Gómez, su mujer, entre otras cosas, porque es un clamor en España lo que sucede. Nunca había pasado que la mujer del presidente del Gobierno, proveniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros, donde está su marido, el propio presidente del Gobierno, y entre ellos se aprueban decisiones, insisto, de sectores donde esta mujer nunca había trabajado y a lo que nunca pertenecía.

Para Ayuso, la situación es increíble:

Nunca habíamos visto una situación así en España. La diferencia entre un Gobierno y otro es que yo tengo Presupuestos, Sánchez no tiene ni siquiera unos Presupuestos, yo tengo legitimidad en las urnas, cosa que Sánchez no tiene, yo cumplo un programa electoral, cosa que Sánchez no hace, y yo no tengo un solo caso de corrupción en mi gobierno. Yo tengo un solo caso de corrupción en mi gobierno, cosa que sí tiene Sánchez.

Comprende que Pedro Sánchez ande desquiciado:

Entiendo su preocupación y su nerviosismo a la hora de utilizar todos los poderes del Estado contra un particular para afectarme a mí, pero no es mi Gobierno, no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando y además esto estará judicializado y por tanto entenderán que yo poco puedo decir. Me sorprende eso sí, que sus datos personales, particulares, estén rondando los medios de comunicación, lo que ha llevado al propio Consejo de Ministros, al Colegio de Abogados y a otros colectivos a presentar denuncias y querellas porque esto es un atropello no solo contra un particular, sino contra el Estado de Derecho, lo que afecta a todos los españoles.

Y ve clara la jugada que persiguen tanto el Gobierno como la ‘Brunete Pedrete‘ mediática: