Ayuso sopapea sin pestañear a Óscar Puente: «Está ahí solo para insultar»

Se fue calentito.

Óscar Puente recibió la merecida respuesta de Isabel Díaz Ayuso después de volver a arremeter contra ella y su pareja en la entrevista que le hizo Carlos Alsina en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero).

El socialista y ministro de Transportes salió con el cuchillo entre los dientes:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, preguntada por la andanada de Puente, fue directa al grano:

Creo que no merece un solo segundo, puesto que es un ministro que han puesto ahí para insultar. Creo que, hablando de mentiras y de transparencia, es un Gobierno, el suyo, que no da la cara por nada y que no da ninguna explicación. No sabemos ni cuántos parados hay en España, no sabemos ni siquiera en misiones tipo Ucrania cuántos soldados han ido, no sabemos cuántos inmigrantes están llegando a través de la no gestión y, por tanto, el fomento de la inmigración irregular a España y, en concreto, a la Comunidad de Madrid. No sabemos los viajes a España. Según qué lugares, especialmente, por ejemplo, República Dominicana. No sabemos qué contrapartidas hay en política exterior. No sabemos cifras de nada. No sabremos nada de transparencia, de nada de lo que hace el Gobierno. En fin, yo creo que está puesto ahí para insultar. Insisto, creo que no merece más atención.