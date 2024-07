Marlaska dice: «Las sentencias son para cumplirlas», menos para los guardias civiles democráticos

El ministro Marlaska es como el río que de vez en cuando desaparece. Quiere pero sólo de vez en cuando. Los guardias civiles democráticos conocidos como los UMEDVERDES, no sólo se empoderaron pidiendo democracia y que la Guardia Civil se adaptara al estado democrático y derecho, al estado constitucional de 1.978, sino que, fueron un activo importante en la continua denuncia para que la corrupción se conociera y se actuara para poner coto a la misma. Años 1987, años de activismo en favor de la transparencia y de la justicia, que como se ve nos ha llevado a un estado fallido y putrefacto. La terrible persecución llevada a cabo contra los guardias civiles democráticos que denunciaban la corrupción generalizada y además cumplían con sus obligaciones profesionales y legales, fueron los motivos principales de los ingresos en psiquiátricos y expulsiones que se llevaron a cabo y todavía se mantienen para algunos agentes que no cedieron a los corruptos y al estado fallido.

Con el paso del tiempo y por desgracia se demostró que las instituciones del estado habían caído en situaciones lamentables y que nos llevaron a lo que hoy se conoce como el estado fallido dentro del control del estado profundo que es el que realmente ordena y manda.

Hace unos pocos días, escuchamos pasmados decir a un Ministro del régimen, al ministro Marlaska, que las «sentencias son para cumplirlas», si a los guardias civiles democráticos se les ingresó por la fuerza y sin dictamen facultativo en los psiquiátricos por la denominada «Epidemia constitucional» -Gulap,s del régimen democrático-, al ministro Marlaska hay que explicarle de buenas formas que las sentencias en este país o estado democrático fallido, sólo se cumplen para asesinos, violadores, separatistas y miembros de ETA. Es muy duro decir esto en un estado que se declara en su texto constitucional democrático y de derecho, lo cierto es que ni democracia ni estado de derecho es real, y mucho menos con un ministro del Interior que por un lado publica el reconocimiento del los UMDVERDES en el BOGC y por otro lado no cumple las sentencias españolas y europeas que como en su arenga dice, «Las sentencias son para cumplirlas» ante esto debemos señalarle y preguntarle, qué pasa con los actos delictuales ya probados y que volvemos a adjuntar en el vídeo que acompañamos a este artículo, Hablamos de la operación columna y de los psiquiátricos del régimen estos no son para investigarse y para que los autores rindan cuentas de tan graves actos cometidos en democracia contra los demócratas de la Guardia Civil. El ministro sigue como todos sus antecesores, apoyando los actos graves contra la democracia y contra los demócratas, dando por supuesto que los derechos y las sentencias no afecta a los guardias civiles ni a la Institución Guardia civil. Señor Ministro las sentencias son para ejecutarse y los delitos tan graves para investigarse en su obligación como Ministro y como Juez.

Para ir terminando, un poco de historia para que el ministro se vea al espejo y no nos dé lecciones de un juez metido a político que es donde realmente se hace carrera, ahí va, señor Ministro Marlaska.

Expulsión de los miembros de la UMDVERDES. A comienzos de los años noventa el gobierno socialista de Felipe González, conocido en la Guardia civil como el “Rey Sol”, por medio del Ministerio del Interior siendo ministro Corcuera y de la Dirección General de la Guardia Civil Luis Roldán, inició un proceso de expulsión de los UMDVERDES. La expulsión se debió a una serie de acusaciones, entre ellas: La de fomentar asociaciones profesionales las cuales no estaban prohibidas en la Guardia Civil, en la cual existían asociaciones igual a las solicitadas de obligada pertenencia y además se detraían cuotas sin permiso de los guardias civiles por nomina mensual. Careciendo de control por parte de los asociados forzados a dicha pertenencia. La persecución culminó con la elaboración de una operación criminal sin soporte legal alguno denominada la “Operación Columna”, cuyos objetivos era expulsar a los dirigentes más destacados y el ingreso por orden del mando en psiquiátricos militares para neutralizar y declarar locos a los guardias civiles que solicitaban sus derechos constitucionales. Abrieron las puertas de los psiquiátricos para que pudieran internar a los guardias civiles sanos por la denominada, “Epidemia constitucional” y por diagnóstico del mando de turno.

Persecuciones por el ejercicio de los derechos constitucionales y por denunciar la corrupción. Los UMDVERDES han negado todas estas acusaciones y han denunciado que las expulsiones y los internamientos en los psiquiátricos eran represalias por su activismo en defensa de los derechos de los guardias civiles. Por abanderar la profesionalización policial de la Guardia Civil, y especialmente por denunciar la grave situación de corrupción que se venía llevando al cabo, expoliando al estado con total impunidad. No tenemos que hablar de esa época porque los casos de corrupción están unos en las páginas de los medios de comunicación y otros guardados bajo los secretos de estado.

Resoluciones del Congreso de los Diputados. En 2005, 2018 y 2022, el Congreso de los Diputados aprobó tres resoluciones ordenando la readmisión y rehabilitación de los miembros de la UMDVERDES expulsados. Sin que hasta la fecha se hayan ejecutado, pesa más el sindicato de los generales que los congresistas de nuestro parlamento.

Sentencias del Tribunal Constitucional de España, TC de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH–. Antes y después de las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se emitieron resoluciones o sentencias judiciales de enorme valor y que no sólo dieron la razón a los UMDVERDES, sino que incluso declararon que se había cometido delitos de detención ilegal y de que la Guardia Civil no es ni era un cuerpo militar, además de dejar claro el derecho de asociación profesional y sobre todo que el régimen disciplinario aplicado a los guardias civiles era y fue ilegal. Lejos de corregir y cumplir dichas resoluciones al día de hoy el estado Español, la DGGC han desobedecido y hecho caso omiso de sus obligaciones legales, sin que poder alguno del estado como puede ser fiscalía haya actuado.

Posición de la Guardia Civil. En 2023, el Consejo de la Guardia Civil, presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aprobó la rehabilitación de los miembros de la UMDVERDES expulsados, y el ministro ordenó publicar el reconocimiento en el BOGC. El ministro Marlaska cumplió pero no convenció, los guardias civiles siguen expulsados y sin sus derechos.

Situación actual. A pesar de las resoluciones del Congreso de los Diputados, las sentencias del TCE y del TEDH, y la rehabilitación aprobada por el Consejo de la Guardia Civil, los miembros de la UMDVERDES expulsados siguen sin ser readmitidos en la Guardia Civil, siguen sin tener sus derechos profesionales en vigor. Cada gobierno sigue mareando la perdíz, pensando en cómo hacer o corregir los actos delictuales cometidos en democracia y en un supuesto estado de derecho, no acaban de rematar y marcar el gol, mientras los años pasan y los UMDVERDES se van muriendo.

Comisión de la verdad sobre los Gulaps del régimen democrático y sobre la operación columna. Nuestros gobiernos, ministros, ministras, los poderes del estado, el parlamento etc, están para resolver problemas y no crearlos. Cada día que pasa el problema se va cronificando y afecta de lleno a nuestra democracia y al estado de derecho. Cada día que pasa nuestros muertos se retuercen en sus tumbas. Cada día un nutrido grupo de buenos profesionales de las fuerzas de seguridad del estado, siguen trabajando para conseguir que la verdad, las rehabilitaciones sean ejecutadas, para demostrar que los corruptos y la corrupción no es el camino, que la democracia debe recuperarse para el bien de España y de nuestros hijos y nuestros nietos. Perdimos batallas, no la guerra, y el cielo se vendrá abajo poco a poco, hasta que el estado respete la ley, el derecho y los derechos constitucionales de todos y la verdad de los psiquiátricos y de la operación columna se conozca y se investigue para que nunca más se vuelva a repetir.

Para finalizar Ya. Ni justicia, ni respeto por el principio de legalidad y o seguridad jurídica, ni separación de poderes, ni respeto por los derechos humanos, sólo indecencia, corrupción y estado democrático fallido, donde los tres poderes del estado juegan a sus asuntos para seguir controlando todo desde el estado profundo, ni más ni menos, el ministro Marlaska de los tribunales al fango, premiando a los malos y olvidando su compromiso con los derechos humanos y la justicia, la tónica del gobierno se Sánchez que se llena la boca con la regeneración democrática para patear a los demócratas y al estado de derecho en España. Las sentencias son para ejecutarse, pero para todos, no sólo para los asesinos, violadores, separatistas y terroristas.