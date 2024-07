Jorge Azcón (PP) lanza un severo aviso a Sánchez sobre el reparto forzoso de ‘paquetes’ de MENAS

Categórico.

Jorge Azcón (PP), presidente del Gobierno de Aragón, fue preguntado por el tema de la inmigración y el órdago lanzado por VOX sobre que estaría dispuesto a romper los gobiernos autonómicos en los que se asuma el cupo de immigrantes que Canarias no puede aceptar.

Sin ahondar en polémicas con el partido de Santiago Abascal, aseguró que su Ejecutivo recibirá a esos irregulares, pero también avisó que esto no puede salirle gratis al Gobierno Sánchez:

Yo lo primero que quiero decir y que lo he dicho durante muchas semanas es que la inmigración es un problema extraordinariamente complejo. Es un problema extraordinariamente complejo que quien tiene las competencias fundamentalmente es el Gobierno de España. Las comunidades autónomas tenemos que atender a inmigrantes que nos manda el Gobierno de España, pero que en muchas ocasiones, por no decir todas, nos manda sin los medios económicos y los medios financieros necesarios para poder hacer una atención digna de las personas inmigrantes que vienen. Y por lo tanto, lo que he defendido siempre en primer lugar es que en Aragón vamos a cumplir con la legalidad. Las obligaciones legales que tengamos en Aragón las cumpliremos sin ningún género de dudas.

Entendió que no puede limitarse todo a lo que se aborde en una conferencia sectorial y reclamó una Conferencia de Presidentes:

Sí que es verdad que creo que, como les decía, en este problema que significa la inmigración irregular, que significa la inmigración ilegal, deberíamos abordarlo de una forma global. Yo creo sinceramente que no es suficiente con la conferencia sectorial que hay mañana. Yo no es la primera vez que la pido, pero creo que debería convocarse una conferencia de presidentes. Este es un problema que afecta al presidente del Gobierno y que nos afecta a los presidentes de las comunidades autónomas. Y que no puede solucionarse solamente con un parche. Porque lo que mañana se va a hablar en la conferencia sectorial es una parte muy pequeña de lo que estamos hablando.

Es verdad que en Canarias hay 6.000 menores y es verdad que hay miles de menores que dicen que puede venir durante los próximos meses a España. Y por lo tanto, lo que es incomprensible es que esto se aborde sin hacerlo de forma global, sin que haya una ley que permita saber a qué es a lo que tenemos que atenernos cada una de las comunidades autónomas. Y por supuesto, como he repetido en muchísimas ocasiones, en términos de igualdad y de suficiencia financiera. Estos dos conceptos me parecen especialmente importantes. Yo pido que haya una conferencia de presidentes. Y pido que haya una conferencia de presidentes con tres objetivos.

Insistió en que no es un problema que se pueda arreglar con parches y desarrolló esos tres objetivos: