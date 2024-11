Moncloa y la Chatarrería Tóxica.

Trabajo descomunal a la altura de titanes, ni el mítico Hércules hubiera sido capaz de realizar tan portentoso prodigio, transformar una Nacion en una chatarrería toxica en seis años y un día……añadamos el día por si acaso, puro simbolismo. Cuando el señor Sánchez perdió las elecciones por segunda vez, volvió a ensamblar su renovado laboratorio e incubar otro gólem Frankenstein con los desechos de tienta que anidaban en busca de carnaza por el Congreso. En resumen; aquí y ahora no hay gobierno, nos hallamos ante una posmoderna Garduña con su legión de pillos, ganapanes y trincones, troceando con soplete la chatarra y vendiendo los pedazos de la otrora «Nación» a precio de mercadillo del abroñigal; sin duda, los achicharrados contribuyentes y victimas de trampeadas urnas y programas electorales, ya se han dado cuenta de que son conejillos en el coto de caza de esta cosa bananera del Señor Sánchez. Por cierto, una legión de asesores, ¿para que?; nos da que su jornada laboral mas allá de agitar el incensario hasta atufar al Jefe, “puto amo” -asi lo llaman-, consistirá en sujetar un palo con higrómetro incorporado, asomarlo por la ventana de vez en cuando y apuntarse medallas, -amen de magros sueldos- transmitiendo si llueve o no y el grado de humedad del pavimento. Eso si, al parecer Moncloa, se ha dotado de una pléyade de luminarias, preñadas de méritos y distinciones; según cuentan, acumulan mas laureles académicos que el diámetro de la orbita solar; especialidad de esta privilegiada elite; blanqueo, esteticien, rasurado y lavado en el posmoderno matrix de la imagen; postureo puro. Ardua tarea va a tener este sanedrín de genios; haría falta la vara de Moisés para devolver las mejillas sonrosadas al esqueleto y animarlo hasta la extenuación para que se ponga a bailar. En fin, es lo que tiene el postureo y la nadidad de los tiempos, pura filfa.

En la prehistoria del franquismo, se hacia constar en los carnets de identidad la profesión de cada cual; reeditando esa norma aquí y ahora, no nos extrañaría que en el DNI del señor Sánchez, pusiera: Profesión, “sus provechosas labores” o esta otra, “argonauta de la troposfera”; ello, dada su obsesiva afición a no apearse del Falcón y habitar en pasillos aéreos; sin duda, es mejor ver tierra firme a ojo de perdiz. Por cierto, seguimos esperando un desmentido oficial acerca del rosario de viajes a la republica dominicana

El origen del bien y del mal sigue siendo un arcano incomprensible; el santo grial de la existencia. En la literatura teosófica, los senderos de la evolución humana se bifurcan entre los hijos de la luz y los de las tinieblas, la eterna dialéctica de los pares de opuestos; mas nunca llegamos a imaginar que los apóstoles de las sombras, se valieran de tan zarrapastrosos figurantes; léase los tito Berni, los Koldo y toda suerte de fulleros y trincones chapoteando entre polvo blanco, señoras frívolas, maletas que desaparecen, pelotazos millonarios a costa del que paga, el contribuyente; másteres de mercadillo y todo a cien con premios fin de curso y subvenciones millonarias; músicos de cansino flautín con privilegios de director de la filarmónica y……paramos ahí, luego hay problemas con el colesterol

Cuando el estado y las leyes se destruyen, las mafias se enseñorean del territorio; en eso estamos a un ritmo digno de los grandes prodigios de la historia; ¿vamos hacia la franquicia sanchista del criminal Maduro?. Ya el artista llamado Carlos Marx, creó una religión laica dotándola de su peculiar catecismo Ripalda; esta biblia profana, ha inspirado y legitimado hasta la fecha a todo suerte de psicópatas, criminales, genocidas y bastante morralla más. Ahora en plena posmodernidad, resurge la misma momia con colores mas floridos y gargantilla de diseño, el narco comunismo y la apestosa agenda 2030; misma podredumbre pasada por la túrmix del esteticista y rociada de apestoso pachuli progresista. Cualquier desgracia de la humanidad es pasto de manipulación y engorde de estas aves carroñeras. La tragedia provocada por la Dana en nuestra Nación, no ha frenado la propaganda y el postureo mas abyecto; el dolor y la muerte como herramienta para martillearnos con el pánico, milenario y el trampantojo del cambio climático; cortinas de humo para ocultar que la gestión de la crisis merecería la dimisión inmediata del señor Sánchez y algo más. En esta epifanía del dolor, ha habido una conmovedora luz de esperanza, la solidaridad espontanea de todos los españoles de bien, sin distinciones ni etiquetados; con espontaneidad se han vaciado y demostrado lo mejores valores que anidan en la conciencia de los seres humanos; la solidaridad, la capacidad de compartir el dolor, el sufrimiento y sobre todo la certeza de que juntos, aun sometidos a las peores pruebas y tribulaciones, podemos afrontar con fe y esperanza el futuro. Gracias y mil veces gracias al pueblo español

Hermann Hesse definió al ser humano como un “dios atrapado en una forma animal”; no es un robot, no hay inteligencia artificial que valga la brizna de un ser humano; hijo de los cielos, carne de eternidad, dotado de voluntad y libre albedrio. Todos los tiranos y bestias con forma humana, han retenido el poder -o lo que ellos entienden por tal cosa-, reduciendo al prójimo a la condición de animalitos de la granja de Orwell o acogotándolos mediante el terror o algo peor. Repasemos algunas claves en el origen de la llegada al poder del Señor Sánchez y la apertura de su toxica chatarrería Monclovita

Para empezar el engendro llamado la memoria democrática, es un puro escarnio, un insulto a la ciencia, la razón y la dignidad de cualquier ciudadano libre; puro blanqueo de ETA.

Seguimos, con el 11 M; espeluznante masacre y , demasiados cabos sueltos, deuda pendiente para con las víctimas y la Nacion; recordamos a un estrafalario personaje adornado con moño, empapándose de chiquitos en las herriko tabernas y loando a la criminal orden de la calavera por ser los únicos que habían luchado y comprendido la transición; sin duda se referiría a doscientos mil exiliados del país vasco y un manto de asesinatos, negrura y muerte que a punto estuvo de devolver la Nacion a los infiernos

Seguimos, con el frenesí necrófilo y la profanación de sepulturas; millones de almas que sufrieron una guerra fratricida y que yacen bajo el manto de la misericordia divina. Reaparece la pezuña de lucifer, -por llamarlo de alguna forma-; una apestosa minoría profanando los siete sellos sagrados y licuando el odio en la atmosfera; de nuevo agitando la mortífera y asquerosa guadaña del guerra civilismo, negrura y muerte; de nuevo, el despeñadero de las dos Españas marcando el abismo. Los narco comunistas y toda esa patulea seguidista, -mamando de la ubre del presupuesto y la subvención-, cómplices y sin problema alguno de conciencia de la cual carecen; no creen en trascendencia alguna, menos en el karma, ley de retribución o cualquier señal que apunte a lo divino; el problema lo tenemos los demás por haber permitido que estos enemigos de lo divino y lo humano, hicieran de su capa un sayo

Centrémonos en la materialización de lo anterior, el aquí y ahora; la gestión y logros del Señor Sánchez. Veamos; amnistía a golpistas y prevaricadores,- vulgares chorizos de lo publico-; concierto, cupo fiscal, exención tributaria a parte del territorio o simple derecho de pernada; quiebra de la solidaridad y distribución de recursos entre comunidades; troceamiento o mejor, desguace alocado de competencias e instituciones de la Nacion; fondos europeos tirados al cubo de la basura; red clientelar y gasto publico insostenible; la mayor presión fiscal de la UE, exactiva o en vias de confiscatoria; autónomos, pymes y empresas chapoteando entre la asfixiante presión fiscal y controles, normativas y burocracia progrebarbie, tan letales para la supervivencia y creación de empleo, como de probada utilidad para impulsar a las nuevas generaciones a salir de España. Seguimos; un fiscal general imputado; habitantes de la Moncloa imputados; las mafias enseñoreándose del territorio; no hay fronteras ni política de inmigración; choteo y risión exterior comenzando por la zarrapastrosa timba de la embajada Venezolana; monipodio dixit, retablo al completo: Embajador, Delcy y el inefable Zapatero por medio para completar el retablo. Seguimos; embargos de propiedades del estado en el exterior; asalto a empresas estratégicas con fondos públicos; léase telefónica, Indra, correos – causalmente estas últimas, clave en los procesos electorales-. La radiografía de la Unidad nacional es un puro ¡sálvese quien pueda!; estertor de las diecisiete autonomías para que no les corten la luz ni el vecino les robe la vajilla. El titanic nacional se va al fondo del mar, porque no hay nadie en la sala de mandos; por no haber no hay ni prismáticos porque los han robado o sirlado. El ultimo trile, la recepción en el santuario monclovita a los purpurados autonómicos; foto de oro cinco estrellas, cubilete agazapado y nube gaseosa a la salida. Nos detenemos aquí

Por ultimo; el firmante ha sido, es y será policía en esta vida y es dudoso que pierda tal condición en la otra en la que cree. Por tanto, expresar cierto sonrojo, ante notas sindicales, reivindicando materias más propias de obsoletos funcionarios de manguito, visera y grisura funcionarial, dado la que esta cayendo. Veamos; cuatrocientos policías heridos y algunos algo más -omitimos ir mas allá-; movilizados para abortar un golpe de estado en marcha en Cataluña; abandonados a su suerte, estigmatizados por el actual gobierno y soportando penas de banquillo hasta hace media hora por cumplir con su deber. Mas allá de la profesionalidad y la aceptación del deber, emerge lo insoportable; los mismos que movían los hilos del golpe y mecían la mano de los lanzadores de adoquines, se pavonean ahora en plazas y mentideros de haber humillado y vencido al estado español; amen del escarnio total; haber amnistiado a los Policías del dispositivo colonialista y opresor, dada su nueva condición de socios de gobierno y garantes de la legislatura del Señor Sánchez; ¡cojonudo!; algo mas?!. Respuesta, el silencio de los corderos. Seguimos; dos compañeros de la Guardia Civil asesinados en Barbate y la OCON-Sur, Unidad de elite desmantelada; luz verde para el narcotráfico procedente de Marruecos; respuesta, el silencio de los corderos. Prosigamos; el escarnio con denominación de origen Puigdemont; ¿somos el paradigma del choteo mundial?; pregunta, ¿es culpa de los mozos de escuadra?; si es asi, ¿es a ellos a quienes nos queremos equiparar?; ¿hay cubilete por medio?; ¿quién ha permitido que policías autonómicas se conviertan en sicarios o camisas pardas de gobiernos secesionistas?. Respuesta, el silencio de los corderos. Mas; el borrador de la nueva ley de seguridad ciudadana, se está cocinando al dictado de Bildu o lo que es lo mismo, la misma banda terrorista que hasta hace poco ensangrentó el suelo de la Nacion alfombrándolo de cadáveres,- incluidos compañeros y españoles por el único hecho de serlo-; es difícil superar tanta infamia y abyección!. El delirante bodrio, deja el honor de la Policia a la altura de celador de urinarios y por supuesto a los ciudadanos indefensos. Respuesta, el silencio de los corderos. La última fechoría, aislar y escarnecer al poder judicial; birlar la Policia Judicial al control de los jueces; veamos, modificación con letra d del art.7 del RD 997/1989; como siempre de forma cobarde, onanista, sigilo y nocturnidad típica de esta chatarreria del Señor Sanchez; traducción, que la Policia judicial no dependa del estado de derecho, si del sátrapa, banda o corte mafiosa de turno. Respuesta, el silencio de los corderos?…….

Cerramos con una reflexión; muchos Policías sacrificaron y arruinaron sus ascensos, carreras y algo más en su día , por convertir una Policia recién salida de la larga noche de la dictadura, en una Policia al servicio de la Nacion y esa misma policía, ha garantizado lo mayores estándares de seguridad y estabilidad democrática a partir de la transición -a la cual contribuyó decisivamente-. Habrá que recordar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son los garantes de velar por los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar su seguridad; es el momento decisivo de tener claro si se sirve a la Nación o a una banda de sicarios o ejercito privado al servicio de mafiosos. Apelar al honor y respeto que las fuerzas y cuerpos se deben, atendiendo a su sagrado deber de cumplir con la constitución y las leyes al servicio de la Nación y los ciudadanos en estos momentos críticos. Allá cada cual con su responsabilidad

Por ultimo; es obvio que la situación es insostenible; Señor Sánchez su hora ha pasado, usted ya importa poco mas allá de atrincherarse en el bunker monclovita. Citemos a nuestro admirado W. Churchill, “sangre sudor y lagrimas”; eso es lo que va a costar recomponer un gobierno transformado por obra y gracia de su gestión en una chatarrería toxica. No dude Señor Sanchez, que la historia ya le tiene reservado un lugar muy especial; ahora solo queda una ultima decisión suya, que abandone la Moncloa sin culminar la voladura de la Nación. Garantizamos que ese gesto suyo, si será objeto de la gratitud, reconocimiento y el aplauso de los españoles, -sin duda de la abrumadora mayoría- y esa lucida redención final, nos dará a todos, la última oportunidad para sortear el abismo. En la firme convicción y esperanza de recuperar la convivencia entre españoles, la solidaridad, el futuro y el honor perdido de la Nacion mas antigua y determinante de Occidente . VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA