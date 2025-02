Los delitos informáticos, un desafío para el derecho.

Internet se ha convertido en un sueño para los usuarios, pero una pesadilla para los prácticos del Derecho, y es que vivimos en los tiempos actuales en plena revolución digital de la que derivan profundas transformaciones socioeconómicas en todos los ámbitos, y el ámbito criminal es uno de ellos.

La creación de una nueva dimensión artificial, como es el ciberespacio, ha mutado los modos de interrelación e interacción tradicionales y, como tal, también están mutando los modos de delincuencia, que evolucionan hacia nuevos métodos, formas y mecanismos para delinquir. La evolución de la delincuencia, como la evolución humana de la sociedad, se adapta a los cambios socioeconómicos que en la misma se dan, y dicha evolución siempre va por delante de la propia evolución del Derecho, puesto que éste siempre se amolda con posterioridad a la sociedad cambiante, sin posibilidad de adelantarse a los acontecimientos evolutivos que puedan darse en la misma. Es muy importante tener esto en cuenta: que en el mundo digital, en constantemente cambio, el legislador siempre irá por detrás de la realidad, generando cierta impunidad en el ciberdelincuente.

Además del problema del retardo legislativo en correlación con las nuevas formas delictuales, nos encontramos con que la naturaleza del delito informático no tiene nada que ver en su ejecución con el delito común. El “Derecho tradicional” está diseñado para la regulación de un ordenamiento jurídico propio de una sociedad basada en relaciones interpersonales directas y tangibles. En otras palabras, el Derecho actual está preparado para combatir el “delito común”, pero no así para combatir el delito informático, en constante cambio y evolución.

Las propias características del delito informático provocan que en su comisión no concurran los factores del tiempo ni del espacio, factores propios del “delito común”. El delito informático posee una esencia atemporal y transnacional, por lo que se caracterizará por la inmediatez y por la ausencia de barreras geopolíticas, límites, ni fronteras. No posee este factor geográfico, tan inherente en la comisión del delito común, pero innecesario en el delito informático, por lo que de este modo nos encontramos con un delito que se puede cometer desde un país con una jurisdicción determinada, siendo la víctima residente en otro país con diferente jurisdicción.

En consecuencia, estamos ante una nueva dimensión delictual basada en la digitalización de las comunicaciones y de la información, y que puede producir resultados más gravosos que los que se dan en el delito común, debido a la facilidad de ejecución, a la multiplicidad de los efectos, y a la dificultad para perseguir al autor del delito.

En contraposición a su naturaleza, el Derecho y la Ley tienen sus pilares fundamentados en ser garante de protección ante el delito llamado hoy común. Y por consiguiente, podemos afirmar que nos encontramos con que el mecanismo actual de protección garante de la Ley, el Derecho, está fundamentado sobre bases de perpetración analógica y unidimensional, lo que hace patente su falta de eficacia ante un mundo nuevo de cariz digital y multidimensional, y al que hay que ordenar jurídicamente. Por lo tanto el derecho actual está caduco y es hijo de otro tiempo.

Estamos ante un mundo cada vez más globalizado, y la primera manifestación delictual de este mundo globalizado es precisamente el Delito Informático. Por lo tanto, ante delitos globalizados habrá que buscar soluciones y garantías globalizadas, y la primera manifestación de ésta debiera ser un Tribunal Internacional sobre Cibercriminalidad.

Así pues, la colaboración, el compromiso y la cooperación interestatal se hace más necesaria hoy más que nunca, ya sea a través de acuerdos, tratados o Convenios internacionales que aúnen protocolos de colaboración y protección, y que homologuen los tipos penales emergentes del delito informático. De este modo, será capital la cooperación internacional como única solución viable a la transnacionalidad de este tipo de delitos, debido a la afección simultánea de diversas jurisdicciones; siendo, por lo tanto, necesario incluir a todos los Estados del mundo en el Convenio sobre Cibercriminalidad, y así evitar “paraísos ciberdelictuales”.

Cada vez, es más apremiante la toma de soluciones conjuntamente, puesto que las relaciones socioeconómicas interactúan en el ciberespacio en mayor volumen con el paso de los años, produciéndose un fertilísimo caldo de cultivo para la transformación, no solo de la economía, sino que también de la sociedad. Pero debido al momento en que nos encontramos en el uso en masa de las nuevas tecnologías, el ciberespacio, como dimensión paralela, no posee la seguridad jurídica que debiera, mermando considerablemente la potencialidad de éste y el desenvolvimiento y el desarrollo social. De este modo, nos encontramos todavía, en muchos casos, con la impunidad del ciber-delincuente, ante un todavía incipiente, y en fase embrionaria, derecho informático, que deberá regular el “grosso” de las relaciones en el siglo XXI, dado que el ciberespacio, y los nuevos modos adoptados por la sociedad en sus interrelaciones, ya no son el futuro, sino que el presente.

En conclusión, este es el nuevo reto al que se enfrenta el Derecho en el siglo XXI: dar respuesta, solución y protección de los bienes jurídicos protegidos ante ataques cibernéticos, para los cuales la naturaleza del “derecho tradicional” no está preparada para dar respuesta actualmente de manera absoluta. Hoy más que nunca es menester la adaptación progresiva del Derecho a un nuevo mundo que está evolucionando con mayor rapidez. Un nuevo mundo de interrelaciones digitales e incorpóreas, y en el cual el “delito común” cada vez perderá mayor protagonismo en detrimento del delito informático, que acabará sustituyéndolo en unas décadas como “forma delictual común y convencional”.

¿Será este reto la argamasa que construya los cimientos del Derecho Global? El tiempo lo dirá.