Demoliciones Sánchez: Fútbol, Toros y Policía.

Abordemos una demolición más del desguace de la prestigiada “Chatarrería Sánchez”; previo, una confesión: El firmante ha sido, es y seguirá siendo policía en esta vida y hasta la siguiente; más, taurino hasta la medula y para acabar de arder en la pira woke cebada con tea y sarmiento, seguidor del real Madrid. Sigamos; una biografía suele ser una oda a la ensoñación y el ego; poca cosa, el único éxito al final de una vida, es haber sorteado el campo de minas de la existencia y obtener un aprobado raspado; el resto queda bajo la inexorable balanza de la divinidad, cuando atravesemos esa puerta en el umbral, a la que todos temen y tan pocos intuyen lo que se van a encontrar, “ Dios no juega a los dados”-(A. Einstein)-; nada es casual, asi lo creemos más de uno; lo que podemos afirmar con rotundidad, es que sin ideales ni convicciones, el ser humano es un corcho a merced de las olas y cada vez es más difícil contemplar la superficie del agua embarrada por el huevo del avestruz y legión de pusilánimes.

Comencemos por los Toros; el firmante siente veneración por la tauromaquia, un santuario donde el mito del héroe, se hace carne a golpe de clarín a las cinco de la tarde; oro y grana, ruedo y escalofrío; el ruedo, circulo mágico símbolo de la estructura del Cosmos y la divinidad; la lidia, un ritual ancestral que se pierde en la noche de los tiempos y desvela el arcano de la existencia; ¿que es la vida de un ser humano, sino la lidia contra todos sus miedos?, hidra venenosa de mil caras que anida en el ruedo de todas las conciencias. Escalofrío en el patio de cuadrillas, rostros graves, concentrados, momentos de negra hondura, sublime iniciación de almas fuertes, sustentadas por el valor en pos de la gloria y la rueda del destino; la muerte siempre presente, fiel espejo de la nadidad de la existencia; el torero jamás rehuirá el desafío aun a riesgo de su vida, épicos héroes de todos los tiempos y mitologías. Mas permítasenos expresar nuestro agradecimiento al Señor Urtasun por habernos librado de su premio; gracias ministro, la Tauromaquia es demasiado grande, para que un transeúnte ministerial trate de humillarla; se erige sobre gloriosos cimientos anclados en la noche de los tiempos; atesora un patrimonio histórico prodigioso, preñado de intelectuales, artistas, poetas, mitologías, leyendas y ramillete de disciplinas académicas tratando de desvelar su inmemoriales arcanos. No obstante señor ministro, permítanos expresarle en un ejercicio de empatía y comprensión, que es difícil no sensibilizarse con sus desvelos y presumibles zozobras; debe de ser harto mortificante, gestionar un Ministerio ungido con el patronímico cultura, cuando da la sensación de que ningún oficiante allí cobijado sabe lo que es eso. En fin, señor ministro, el cepillo del contribuyente da para todo y hay que mantener vacuos organigramas y satisfactorias nominas; aunque bastaría sustituir ese cascaron ministerial por una direccion general de mantenimiento del patrimonio, bastando con contener a alguna voraz autonomía identitaria, para que no le rebañen la cocina, porque hablamos del patrimonio de la Nación-tauromaquia incluida-. Confiamos en que durante su estancia al frente de ese ministerio, los daños sean mínimos o limitados, dado que visto lo visto, nos da que su gestión conlleva más peligro que el nombramiento de un rapero para gestionar la programación de una sala de música barroca. Igualmente confiando en su buena fe, entendemos que cada cual tiene su umbral de competencia, pero seguro que alguien le ha comentado -aunque sea la señora de la limpieza-, que la tauromaquia es patrimonio cultural de la Nacion; mas no se preocupe que en la sede del consejo de Ministros, ojala el menos dotado fuera usted. Seguimos

Ahora nos desayunamos con los jornaleros de la muerte, recogiendo firmas para prohibir la tauromaquia; ¿a quien puede extrañar este astracán, en una sociedad que ha dado la “espantá” a la ética, valores, honor y sacrificio?, todo aquello que hace a una nación grande y a los seres humanos dignos de tal condición. Es lógico que estos jornaleros de la muerte campen por sus respetos, bien cebados a golpe de subvención y magras peonadas; a costa del contribuyente seguro; amen de hacer horas extraordinarias, sirlando a alguna mafia animalista con el negocio de las mascotas, tambien. La tauromaquia es bandera y sinónimo de libertad y si conseguimos que la Nacion no se transforme en banana tercermundista, en las próximas elecciones habrá que recompensar a este gobierno con desalojo y banquillo; eso si, previa lupa y desinfección de las urnas, no sea que nos infecten con el virus banana, patente de laboratorios Maduro; virus letal que ataca a personas vulnerables; grupo de riesgo caracterizado por empeñarse en meter papelitos en un cajón llamado urna, ignorando en su candidez, que se exponen a una degollina y posiblemente algo peor. Veremos señor Sánchez, si la Nacion se pone en pie y despierta de la siesta, antes que nos convirtamos en apátridas y carne de cayuco

Por el momento, la grotesca guadaña de estos amarra firmas, nos reedita la marcha de las antorchas de los camisas pardas, quemando montañas de libros en la Opernplatz de Berlín en 1933; seguiremos con la destrucción de los budas de bamiyan, aunque este patrimonio ya lo dinamitaron los colegas talibanes; ahora andan explorando la voladura de la tauromaquia; seguirán por las procesiones, símbolos y manifestaciones religiosas, -cristianas por supuesto, con progresistas del burka no se meten-; seguiremos demoliendo tradiciones, catedrales y lo que se tercie, hasta llegar a la estación termino de esta horda, dejar a todos los españoles en alpargatillas y babero norcoreano. ¡Cojonudo!

Cada día cinco sapos; ahí va uno de los ruidosos: beatos, beatas, beates de la cosa -tiene huevos el neolenguaje woke-, encadenándose a un macetero en la sede de la primera pinacoteca del Mundo, -el Museo del Prado-, pintarrajeando lo que pillan con un spray piojoso y poniendo en grave peligro obras maestras de la pintura universal; ora un cuadro de Velázquez porque hay una agrupación coral de piqueteros enarbolando picas y lanzas, -como todos sabemos instrumentos fascistas y políticamente incorrectos-; ora, más de lo mismo, lanzando mierda con el spray y poniendo en serio peligro una obra maestra del inmortal Rembrandt; ello porque al parecer en una atomizada cuadricula, se muestra una rana en posición deforme o asimétrica, indicio claro y evidente de maltrato animal. La última patochada de esta peste woke, el emparedamiento de los museos etnográficos, dado que se exhiben restos y momias del neolítico con inadecuados ropajes o como el señor los trajo al mundo hace un eón de años; eso se llama ciencia Woke; son los mismos que no tienen recato alguno en envenenar a la infancia y quebrarles la vida a golpe de quirófano a los doce años so pretexto del pandemónium sexual y el catecismo 2030; ello, corrompiendo a la infancia, destruyendo la familia y amenazando con convertir la Nación en un frenopatico. Al parecer han descubierto el esotérico orgón y andan inventando una nueva iglesia pansexual; sin duda una mina de oro para vivir a costa del contribuyente.

Ya lo anticipo el vidente de Patmos, “serán tiempos de tanta iniquidad que cualquier signo de bondad e inteligencia será considerado síntoma de locura”. En eso estamos, esparciendo un virus letal tan indetectable como mortífero, se llama estupidez, nos quedan dos telediarios

Para cerrar este capítulo no podemos dejar de aludir a la destrucción del alma y símbolos sagrados de la Nacion; observamos con estupor la lista de agraciados con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. A pellizcarse tocan, al menos un feble consuelo; obviar el golpe de ira al considerado mejor y ejemplar Alcalde de Madrid, si pudiera contemplar el tratamiento de su legado aqui y ahora; sin duda, seria presa de un calentón de grado 10 en la escala Richter, que pudiera haberle ocasionado un ataque de apoplejía. En fin, pobre del desgraciado a quien designen como postulante a colgarse una medalla con este gobierno.

Toca futbol; hemos pasado del “España nos roba” al “Negreira no lo conocemos”; anticipamos una confesión, el firmante es aficionado y seguidor del Real Madrid; su equipo aquí y ahora en el centro del huracán y chivo expiatorio de marejadillas y revueltas. Previo, una foto fija que anida en el recuerdo indeleble de la infancia; desvencijada silla de enea y peregrinaje a casa del único vecino que podía permitirse el inalcanzable lujo de tener un televisor de válvulas; imperecedero recuerdo, aquel mítico equipo descendiendo de los cielos y a pie de pasarela, sublime epifanía: Puskas, Gento y Di Stefano encabezando la comitiva, ofrendando a la Nacion otra copa de Europa; luz impagable para toda una generación sumida en la oscuridad y miseria, tras una guerra fratricida que desangró la Nacion. Va por ellos, dos generaciones que se sacrificaron y las pasaron muy putas, para que los españoles tuviéramos una oportunidad de transitar hacia el futuro dejando atrás el horror, miseria, negrura y muerte; eterno agradecimiento y veneración a su memoria; más lo que no estaba en el guion, era que en una avanzada estación del trayecto, iba a aparecer un tal Sánchez, invirtiendo las manillas del reloj y empujando de nuevo a la Nacion hacia el mismo borde del abismo

Sigamos con el futbol; caso Negreira; desde que se demostró que se ha corrompido la competición, a golpe de millones y parece ser que se mantuvo el robo algo mes de un mes, nadie se fía de nadie y menos de los árbitros y estamentos reguladores, cómplices necesarios por acción u omisión. Por tanto, da igual el VAR, tecnología de última generación o instrumental digno de la guerra de las galaxias; si al santo local, especializado en tutelar la virginidad y el celibato de los fieles, se le sorprende regentando un burdel, no habrá beato alguno que le compre una vela. Asi, que da la sensación de que el único club que se ha rebotado es el Real Madrid. Ignoramos si el señor Sánchez ha pactado con el presidente Puigdemont, añadir a la liquidación de la Nación, amnistiar también al tal Negreira y al que le instaló los grifos de oro en la vivienda -eso solo lo saben ellos-: más da la sensación que se ha tapado la momia con una manta y el hedor es insoportable.

Impera la ley del silencio en el mundo del futbol, en este turbio asunto se ha instalado la “espantá” -termino taurino- ; nadie hace un ruido, manda la política del avestruz; parece que a todos les conviene borrón y cuenta nueva, a no ser…otra vez el miedo agazapado en el patio de cuadrillas y esta vez nadie quiere salir al ruedo; más siempre queda un respondón a quien cargarle el mochuelo para congraciarse con el matón del barrio.

Cerramos este capítulo con una reflexión; cuesta mucho dinero, sinsabores y sacrificios, mantener vivo un equipo y alimentar la llama de aficionados y seguidores; no digamos el calvario de muchos directivos, cuando la pelota hace huelga y decide no alojarse en el fondo de la red del equipo contrario; por ello, al igual que en otros ámbitos, la ética y limpieza de la competición son absolutamente inexcusables y ya vemos que al igual que en la tauromaquia; bastan unas zarrapastrosas firmas por aquí y un Negreira sin sanción por allá, para acabar de enmerdar todo. La pezuña de este gobierno no da tregua. Construir en cualquier campo y materia, conlleva esfuerzo, talento y sacrificio; destruir cualquier cosa no requiere nada más que zoquetes, corruptos, dinero truculento y media hora de impunidad. Veremos.

Cerramos con el desmantelamiento de los Cuerpos y fuerzas de seguridad: Policías y Guardias civiles han dado a la Nacion, los mejores estándares de seguridad y libertad; ya desde la transición, a la cual contribuyeron decisivamente; ello, teniendo que atravesar varias veces el Cabo de Hornos, con oleaje, peligros y daños sin cuento; más como institución, han servido a la Nacion con una ética, profesionalidad y lealtad incuestionable. Ahora ha empezado su desguace y derribo, liquidación de existencias de la mano del Señor Sánchez; lógico, si este señor encaramado al gobierno de aquella manera, no cree en la Nación a la cual está despellejando, mucho menos va a tener interés alguno en dotar de seguridad a los ciudadanos. Asi que contemplamos a las mafias de todo tipo y pelaje repartiéndose la soberanía y el territorio; naturalmente, el señor Sánchez con legión de escoltas, bunkerizado y contemplando las nubes a ojo de perdiz desde un Falcón bien servido, todo esto le afecta poco o nada, más allá del interés de desmantelar la Nación para no perder calidad de vida, -cada cual debe de velar por lo suyo y su familia-. Sigamos; desde criminales alijando y galleando con armas de guerra a plena luz del día en su franquicia andaluza; La OCON, la unidad de elite de la Guardia Civil desmantelada y luz verde a los narcotraficantes que envenenan a placer a media Europa; listas de policías sancionados filtradas a ETA o sus representantes comerciales que tanto da; la inmigración descontrolada; la tomadura de pelo de las estadísticas de delincuencia son la manta que le ponen al mamut para su invisibilidad, lo cierto es que la inseguridad ciudadana amenaza reventón y algo más; las mafias nunca han estado tan cómodas fuera y dentro e instaladas en los centros del poder; del entorno de la familia presidencial y rosario de viajes a la Republica dominicana ni hablamos, visto el tsunami patrio, estos chanchullos penales de familia y colaboradores han quedado relegados a la categoría de anécdota. Seguimos; ley de seguridad ciudadana al dictado de ETA; liquidación de existencias en la Policia y Guardia civil: Despojo de competencias; liquidación de personal, y plantillas en ejecución; objetivo: Liquidación por derribo y convertir lo que quede en un cuerpo de serenos a ser posible de la época canovista con chuzo incluido. Nos tememos que los ciudadanos tendrán que exigir la creación del sindicato del rifle; sin duda, alguna iniciativa tendrán que adoptar para protegerse ahora que el estado y el gobierno desaparecen. La última alocada de este euforizante gobierno fuera de control, transferir las competencias plenas en materia de extranjería a Cataluña; ni el mismísimo Heliogábalo llegó a tales niveles de enajenación; entendemos que el señor Sánchez lo hace para no perder calidad de vida, es lógico, no sea que el Presidente Puigdemont tuerza la nariz y lo desaloje; más al hilo de este desvarío, se colige que la tan arruinada como liberticida Cataluña, irá haciendo deportaciones masivas a la Nación de Murcia -Si, Nación, no van a ser menos- o a las Naciones vecinas que pillen echándose la siesta o con el pie cambiado. Nos da, que en otro tiempo los ciudadanos ya se habrían echado a la calle y colgado el cartel de “se traspasa” en el Palacio de la Moncloa. Por último, ahora toca la demolición de los toros, moratón al futbol, liquidación de Policías y Guardias civiles y mañana….¿hay mañana?; ¿qué existencias quedan por liquidar en la prestigiosa chatarrería Sánchez?; ¿tal vez unas bombillas o el plafón de algún vestíbulo ministerial?; Lo cierto es que este hombre ha entrado a saco en el gobierno como un corsario en un navío rebosante de botín, joyas y bodegas bien repletas; solo que aquí el botín es el desguace de la Nacion; asi que los españoles nos sacudimos la siesta o amanecemos apátridas, arruinados y con la cascara de la banana de bonete; por el momento cerraremos estas líneas honrando a la NACION de verdad, la auténtica; asi que: ¡VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA!