Para los vivos nos debemos respeto, pero con los muertos debemos sólo la verdad.

Hoy, hace un año, nos dejó José Manuel Sánchez Fornet, un policía y sindicalista cuya figura sigue resonando en la memoria de sus compañeros y en la historia de la lucha por los derechos de los cuerpos de seguridad en España.

Fornet fue un hombre de convicciones firmes, un defensor incansable de los valores que consideraba fundamentales: la justicia, la igualdad y la dignidad de los policías y guardias civiles.

Su voz se alzó con fuerza en defensa de sus compañeros, exigiendo mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento y respeto por su labor, por una Policía y Guardia Civil moderna, al servicio del Pueblo y no de la clase política de turno. Como líder del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Fornet no dudó en enfrentarse a las injusticias y en denunciar las situaciones que consideraba inaceptables. Su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos fue inquebrantable, y su legado sigue inspirando a quienes continúan su lucha.

Fornet fue un hombre de acción, un luchador incansable que no temía alzar su voz contra la adversidad. Su valentía y su determinación lo convirtieron en un referente para muchos policías y guardias civiles, que encontraron en él un líder comprometido y un defensor incansable de sus derechos.

Su dignidad y valores lo puso en primera línea en defensa de los Guardias Civiles Democráticos desde el primer momento en el que se activó la criminal “Operación Columna”, contra los derechos fundamentales de sus compañeros de verde. Las detenciones ilegales, los ingresos en Psiquiátricos de estos funcionarios hizo que Fornet no parara un minuto. Fundó entidades y promovió cada minuto la rehabilitación de sus compañeros, por desgracia no ha podido ver su labor terminada al lado de los suyos, estamos seguros que lo estará celebrando al ver su trabajo terminado.

Hoy, al recordar su fallecimiento, rendimos homenaje a la memoria de José Manuel Sánchez Fornet, un hombre que dedicó su vida a la defensa de los valores y de sus compañeros. Su legado perdurará en la memoria de quienes lo conocieron y en la historia de la lucha por los derechos de los cuerpos de seguridad en España.

Para finalizar Ya. Fornet, fue un hombre de valores, con dignidad, que nunca dudó en lanzarse al ruedo en defensa de la democracia, de la justicia y de las garantías de los derechos humanos, participó y ayudó siempre a los desamparados y a los sin derechos en un estado profundo corrupto y donde la justicia y la democracia sólo era para los que tenían medios, dinero o se dedicaban a la política.