Trile del odio y corralito judicial.

“Cabría preguntar, si la injusticia no es en sí misma, el mayor de los desórdenes. Pero tampoco en este caso la pregunta tendría sentido, pues aquí opera el mito de Satán, en función de cuyas imágenes se ve en los transtocadores del orden una especie de encarnación de las potencias informes de la nada y de las tinieblas, incapaces de construir algo, pero capaces de destruirlo todo, potencias que amenazan salir de su inframundo para invadir lo penosamente construido… …la tensión entre la paz y la justicia puede transformarse en ruptura y ésta en conflicto, y que, de este modo, la polaridad en cuestión opera como un momento dinámico de la política.” Manuel GARCIA PELAYO

El siniestro bozal llamado delitos de odio que el devoto de Hồ Chí Minh nos quiere imponer a golpe de hacha y martillo, es una tomadura de pelo más, con todo el aroma y tufo a Copyright venezolano, pura estabulación de granja, Orwell y el silencio de los corderos; este escarnio o se digiere vía goyesca de la España de los garrotazos o apelamos a la risión, descojone y castizo choteo; el invento es lo que es, puertas al campo y linchamiento de los medios digitales. Esto de los delitos de odio sanchista nos retrotrae a las obras y hazañas de la celebrada tía Secundina; en su día, ilustramos el síndrome de Diógenes de la taimada; indescriptible martirio el que tuvo que soportar el vecindario con esta maloliente arpía; la providencia dispuso que falleciera en la sección de traumatología de una UCI cualquiera, justicia karmica ejecutada por encambronada mano, angel justiciero sin nombre; nocturnidad, capucha y riguroso apaleo a la guarra; el autor fue canonizado, nombrado santo protector y desconocido patrón de la higiene y convivencia vecinal. Más de un traumado llegó a exclamar con la finada de cuerpo presente, “ya está la asquerosa en los infiernos”, a lo que otro iracundo arguyó, “nos la devuelven seguro porque no la van a aguantar”. En el ínterin, la odalisca tenía histéricos, con los pelos de punta y hasta los mismísimos, a cualquier oficiante o cosa que hallara en algún espacio o sede judicial; ello, dado que no había día en que la pertinaz alimaña, no entrara por la puerta de algún juzgado, portando un alijo de denuncias contra todo hijo de vecino y más allá, contra todo aquello que tuviera forma humana y hubiera tenido la desgracia de tropezársela por la mañana. Antológico argumentario del letrado defensor de su legión de víctimas en audiencia pública; literal: “señoría, a esta señora nadie la odia, lo que ocurre es que es la mayor guarra que ha parido la tierra y además una asquerosa que se mea en la escalera varias veces al día, tiene acojonados a los vecinos y la casa llena de bichos; solo pedimos por centésima vez, que la ingresen en un manicomio o la metan en la puta cárcel”; dicho lo cual, este ejemplar letrado fue sancionado y la artista siguió a lo suyo; hubo que esperar a la providencial y justiciera mano, para que la odalisca terminara sus dias con los huesos quebrados en una UCI cualquiera. Hasta aquí la ejemplar historia de las denuncias por odio y la tía Secundina

Volvamos al presente aquí y ahora; ¿qué coño es esto de los delitos de odio?; pregunta, ¿no es crispar y generar odio en una sociedad abierta, profanar sepulturas y envenenar una Nación so pretexto de una guerra fratricida y va para un siglo?, ¿va a actuar el fiscal?; ¿no es delito de odio inventarse al dictado de terroristas y golpistas una Ley de memoria falseando la historia y tomando a los españoles por gilipollas?. Seguimos; no cae dentro de esta categoría, ¿no dar cuentas del rosario de vuelos a la republica dominicana prevaliéndose de medios y símbolos del estado-Falcon incluido-?; podemos seguir con la familia presidencial procesada; red mafiosa y clientelar apuntando al vaticano monclovita; persecución a los jueces; burla al parlamento; Fiscal general procesado; secesión catalana,- indulto de aquella manera a golpistas e imposición del tributo de las cien doncellas al resto de contribuyentes-; leyes cocinadas al dictado de etarras y enemigos de la Nación; la política nacional al dictado de un prófugo de la justicia; el tribunal Constitucional al despeñadero y algo más……; ¿Seguimos……?. Nos da que se trata de enterrar la libertad de expresión, garantizar la impunidad y hermetismo de redes mafiosas o clientelares, acojonar al personal y acabar de oficiar el sepelio de la constitución; lo demás pura filfa

Sin duda, nos hallamos ante una nueva construcción teórica, sobre la naturaleza de los regímenes políticos; de la deriva del régimen Sanchista, se colige que cualquier democracia consagrada a defender los derechos y libertades de los ciudadanos, se cimenta sobre el odio; tal cual y veamos: ¿No es fomentar el odio, exigir que el poder ejecutivo rinda cuentas de su gestión?; ¿Qué no se gobierne por Decretos Leyes ignorando al parlamento?; ¿Qué la política exterior se improvise en un casino o timba similar?; ¿Qué se retuerzan las leyes al servicio de una red clientelar y mafiosa?; ¿Qué no se prevarique destinando el dinero del contribuyente a garantizar una red clientelar y accionariado en empresas estratégicas que garanticen la perpetuación en el poder?; ¿Qué se persiga a los jueces y se aplaste la separación de poderes?; ¿Qué se atente contra la Unidad de la Nacion y el principio de igualdad?. No seguimos, hay mucho más; en cualquier otra Nación medianamente aseada, hubiera bastado una fracción de las gestas del Señor Sánchez, para que este hubiera dimitido, sido cesado y sin duda procesado; aquí somos diferentes, banana y pugilato contra la extrema derecha, basta repetir -cuan papagayo-, el mantra de fascista y extrema derecha, endosándoselo a todo hijo de vecino, para seguir expoliando al prójimo. ¿Delitos de odio?; el descojone, ya sabemos, “el pueblo es necio y hay que hablarle en necio para darle gusto”, parafraseando a Lope de Vega, aunque más que darle gusto, aquí se trata de saquearlo y que mire para otro lado a gusto, ligera variante. Veremos en que termina la farsa

Por ultimo y para cerrar este apartado, habrá que exigir donde va a parar el dinero del contribuyente y que medios de comunicación son cebados y objeto de engorde intensivo en el cebadero del Señor Sánchez. Sin duda, el terror tradicional de las dictaduras a lo largo de la historia ha sido sustituido por el modelo del asedio medieval, rindiendo por hambre y cierre del inagotable grifo de las subvenciones a los medios de comunicación que no le bailen el agua a la Garduña del régimen Sanchista; léase los digitales y una digna minoría de desafectos, empeñados en ejercer su profesión de periodistas con dignidad. El No-do Franquista brilla en la historia y la distancia como un modelo harto liberal y hasta de cierta calidad; ello, al lado del serrín y bazofia con qué se nos obsequia día tras día, desde los altavoces y minaretes de la banana. Sigamos

Ahora toca el tribunal constitucional; a fecha de hoy, es un lugar común la frase: “Esto lo arregla Pumpido” y escarbando en el tiempo, rescatamos la ignominiosa, aquella que pronunció el terrorista Otegi, anclada en los anales de la ignominia y de la historia: “Pero esto lo sabe Pumpido?; sin más. Era lógico que la chatarrería del régimen social comunista designara para gestionar la oficina del desguace Nacional a personajes de acreditada experiencia en minería del subsuelo, escrúpulos de hormigón y pragmatismo a prueba de tuneladora; dignos figurantes de primera de la obra de Maquiavelo. Volvamos a citar a García Pelayo, hombre recto e integro, con un final atormentado desde el santuario de su conciencia, a partir de la sentencia de Rumasa y el aborto; citamos: “se debe renunciar a la tentación de hacer del tribunal un órgano político, desvirtuando su auténtica naturaleza». Honrando la memoria de D. Manuel, en eso estamos, la clavó; asistimos a la politización de la justicia y destruyendo los tribunales ordinarios en esta actividad cinegética del Constitucional, siendo el Tribunal Supremo caza mayor y su pieza favorita. Repasando la deriva de las ultimas sentencias, aflora como la ingesta de alguna seta venenosa, un rotundo termino: Prevaricación y sin ánimo de emular a Nostradamus o profeta de guardia alguno, las costuras terminaran reventando el tejido de la Nacion por la parte más indeseable como suele suceder y repetirse a lo largo de la historia.

Hace tiempo que los españoles -se ponga como se ponga el figurante Tezanos-, perciben que el Tribunal Constitucional no se halla al servicio de la Nacion; al igual que en el desembarco de la barca de Caronte, a la puerta del Hades rezaba: “Aquel que aquí entrare, abandone toda esperanza”; en algún momento no nos sorprendería leer a las puertas del mayestático tribunal: “el recurso de inconstitucionalidad que aquí entrare, abandone toda esperanza”. Asi son las cosas

Nada nuevo bajo el sol, el bolero de Ravel sube de octava y sigue repitiendo el mismo pasaje melódico, inalterable a tiempos y épocas; meses antes de la toma del poder, Hitler a lo suyo: “si el nacional socialismo llega al poder, (los jueces) van a ser despedidos sin pensión”; visto lo que siguió se quedó corto. Tras la toma del poder en 1933, crearon el tribunal del pueblo; en unos meses habían vaciado la constitución y transformado los cimientos éticos y morales del pueblo alemán adaptándolos a la cosmovisión nazi; ya sabemos, raza, sangre y exterminio o esclavitud de los infra hombres, el resto de la humanidad. A esto le siguió inmediatamente la Ley de Plenos Poderes, que facultaba a Hitler para expedir decretos con fuerza de ley sin someterlos a poder alguno; ¿les suena?; las sentencias se ejecutaban “en el nombre del pueblo alemán”, si lo adaptamos al aquí y ahora, las rubricaríamos con un clamoroso “En el nombre del Señor Sánchez”; de momento la diferencia es solo cuestión de grado; detenciones, ejecuciones, guetos y campos de concentración allí; aquí y ahora, es mucho más sutil, estético y con ropaje de alto diseño del modisto Maduro; veamos, ruina y exclusión de coima o subvención alguna a los desafectos, empezando por los heroicos periodistas y medios que resisten en su particular paso de las Termopilas; exclusión y muerte civil sin más; clientelismo; depuraciones encubiertas y sectarización de escalafones: Justicia, Policia, Ejercito; empresas publicas y suma y sigue. Las purgas encubiertas o no tanto, lindan con el descaro y la absoluta arbitrariedad, sin tapujos, no lo necesitan

En otro orden de cosas, la Constitución consagra la Unidad de la Nación y la igualdad de todos los españoles, garantizando los derechos y libertades, sin que pueda restringirse bajo ningún concepto uno de los pilares fundamentales que la sustentan, la libertad de expresión. Toda perversión, sometimiento y dictadura, comienza por la violación, adulteración y trile de los principios que inspiran la Carta Magna de cada Nación, el resto de su ordenamiento le queda subordinado; asi que lo primero que hicieron los nazis a los pocos meses de llegar al poder, fue asaltar y vaciar la Constitución de Weimar, entronizando una delirante hipostasis, “El tribunal del pueblo”; paradigma expresión de la voluntad de la raza aria, el pueblo germánico destinado a dominar el mundo bajo la bota del Führer y el Reich de los mil años. Lo que resulta harto cochambroso, es que la Nación más antigua y determinante de Occidente, este sustituyendo los principios de la Carta Magna no ya por el luciferino Tribunal del Pueblo, sino por el Tribunal de Sánchez. Así están las cosas

El ultimo sapo en la sala de partos del constitucional, preanunciar la santificación de la malversación, simple robo y saqueo de los fondos públicos; parto malforme y preanunciado con sigilosa trompetería- no cabe duda de que si el neonato tiene cuatro patas no es humano-; si hablamos de meter la mano en el dinero del contribuyente no es constitucional; solo hay una forma de encubrir el horrísono alumbramiento, exhibir el texto constitucional en caligrafía cirílica, alojarlo en inaccesible santuario y proclamar al mundo que solo una minoría de sabios y magistrados iniciados, pueden acceder al texto e interpretar su contenido; el resto no encaja para el buen sentido y el común de los mortales, o prevaricación o tomadura de pelo a la carta. Si a la fechoría, le añadimos el bozal y corralito bananero, que se quiere imponer a la Audiencia de Sevilla para no apelar al Tribunal de Justicia de la UE, esto va más allá de la mismísima Venezuela del criminal Maduro y otras gallardas narco comunistas al uso. Señores ni la Nacion ni los españoles se merecen tanta infamia

La última cacicada bananera, es la pomposamente rotulada nueva Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y bautizada por el vulgo maledicente, como Ley Begoña o Ley banana. Previo, hagamos un alto y dediquemos un aparte a ese artefacto travestido de texto legal de obligado cumplimiento; cuando el señor Sánchez afirma querer resolver un problema, que nadie dude en visualizar los cubiletes y recordar el truco de la bolita; en este caso la añagaza esgrimida es el señuelo del servicio público y la agilización de los procedimientos judiciales; pues bien, recodamos la frase del gánster Al capone, cuando abrió la cabeza con un bate de beisbol a sus socios Scalise y, Anselmi; alguno de los asistentes a aquella entretenida cena entre compinches, contó posteriormente como el mafioso pronunció sobre los despojos de sus víctimas, la siguiente frase: “Ha sido necesario para mejorar su salud”. Mucho nos da que esta Ley sigue el mismo derrotero que el del mafioso esgrimiendo el bate de beisbol; nos da que la añagaza esgrimida para justificar este artefacto nos lleva a presagiar que si se trata de agilizar los procedimientos al servicio del ciudadano, el caos puede alcanzar dimensiones descomunales; vamos, que del atasco pasaremos directamente al colapso, el caos se presiente y algo más.

Mas procedamos a desvelar el juego del cubilete y descorramos el velo de esta ley; bolita, bolita, acertamos o andamos cerca, el fin de esta trampa al ciudadano, no es otro que capar la acusación popular; estigmatizar a Jueces y Tribunales que se tomen en serio su trabajo, marcándolos con la cruz amarilla y apartándolos de procesamientos a la carta; Idem, emparedar la expresión y voluntad de la ciudadanía, sellando la acusación popular articulo 125 aC.P. (Nota/aclaración: aC.P o dC.PP. Cronología: Antes o después del nombramiento del señor Conde Pumpido para presidir dicho tribunal). Seguimos, si añadimos la deslegitimación en origen y añadimos la retroactividad, la familia del Señor Sánchez, esposa, hermano musico y hasta su Fiscal General, quedarían impunes o por ahí; por extensión la Ley se aplicaría a toda suerte de fechorías, dado que partidos políticos y asociaciones no pueden impulsar la acusación popular y como apuntamos se aplica la retroactividad de la norma. Idem, beneficios y exención de penas a etarras, dado que hasta la fecha la acusación popular es ejercida mayoritariamente por las asociaciones de víctimas del terrorismo. Hay más; entre otras perlas, suprimir los delitos de ofensas religiosas; ya sabemos, si la civilización occidental tiene raíces cristianas, se trata de renegar de nosotros mismos y transformar en un erial el alma de la Nacion. Lo siguiente es obvio, veda abierta contra todo símbolo, patrimonio y expresión religiosa cristiana; no asi con el islam, -que a pellizcarse tocan-, ahora resulta que según la patulea de una parte o el todo de este gobierno Sanchista, los musulmanes son progresistas de toda la vida y han venido para quedarse; por si acaso, ya andan dándonos coercitivas insinuaciones sobre el cerdo, el velo en las escuelas y como debemos de comportarnos en nuestra propia casa. ¡Cojonudo, algo más! Aquí paramos por el momento

No cerramos estas líneas, sin aludir a la más reciente actualidad; ignorábamos que el Señor Sánchez fuera devoto de Hồ Chí Minh; sorpresa mayúscula, dado que aquí no cesa de abrir sepulturas de la guerra civil y maldecir la biografía de Franco-a cuya exaltación ha dedicado todo un año del calendario-; pues bien, de haber vivido nuestro inmortal Quevedo y firmado la crónica de esta epifanía bilateral, la hubiera iniciado sin duda con algo asi, como: “erase un hombre a un ego y un camarógrafo pegado”; había que contemplar el éxtasis del estadista Sánchez, ¿era el efecto visual o juraríamos que hasta la silla levitaba?; por contraste, se apreciaba que la faz del emperador chino, era pura y sardónica muesca; algo asi, como si al emperador le hubieran sentado a la mesa de palacio al camarero del bar de la esquina. En fin, como fuere, la saturación de la dichosa foto, repicada hasta el delirio por los altavoces y minaretes del régimen, nos retrotrajo a la coronación del mismísimo Napoleón en Notre Dame y va para dos siglos; espectacular. Sigamos, vayamos a la parte seria; ¿con quien se consensuó la agenda y contenidos del viaje?; ¿con el Parlamento?; ¿los socios de la Unión Europea?; ¿EEUU?; algún aliado occidental?; ¿con el fotógrafo?. No sabemos; mucho menos acceder al contenido de la agenda y réditos obtenidos; nos da, que ha sido un ejercicio de narcisismo, cuyo trasfondo o intereses reales ignoramos, más cocinado a espaldas de nuestros aliados occidentales y mucho nos tememos, que en él actual tsunami del tablero geopolítico, la factura nos la van a endosar a todos los españoles, una vez más y van….Para empezar, EEUU ya ha volcado su política exterior, intensificando su alianza con Marruecos; desde cooperación, política comercial y aquí viene lo preocupante, acuerdo en materia de colaboración militar que incluye, dotar de armamento y tecnología de última generación a nuestro amistoso vecino; asi que éramos pocos y……..Esto es solo el principio de la que se avecina. Pregunta: ¿que hemos conseguido a cambio?, en espera de informe o clarificación oficial, vaporosa cosa; léase, alguna colaboración o intercambio cultural en materia lirica o poética; que producciones Wuxi tendrá representación en la potente entrega de los Goya o algo así y al parecer mejoraremos la exportación de carne de cerdo; poco más; ello salvo comparecencia en el parlamento y difusión de la sesión. Cerramos

Por último, el enemigo exterior es el menor de los males, el maligno está dentro; asi que no hay poder más temible, que la voluntad de una Nacion de suicidarse; por tanto, no queda otra opción que exigir depuración de responsabilidades y apelar a la defensa de la libertad y la Carta Magna aquí y ahora

VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA