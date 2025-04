Vilariño y todo su equipo de apoyo, deben rendir cuentas y dimitir.

Luis Roldán dijo cuando entregó la Operación delictual Columna: » El problema no era la DGGC, el problema era la cantidad, de cobardes, vendidos, y compañeros que estaban afiliados en las asociaciones en la división de los «Judas», que colaboraban con la dirección, a cada minuto sabíamos todo de todos. Nuevamente hay sospechas de que supuestamente han existido reuniones secretas entre director de la Guardia Civil, con Ernesto Vilariño, sin que el órgano de dirección de JUCIL fuera informado.

El honor una vez perdido no se recupera jamás. La dimisión de los que han cercenado derechos de sus compañeros Ya.

Ernesto Vilariño y sus seguidores, deben presentar su dimisión, ponerse de rodillas y pedir perdón a todos sus compañeros. Los compañeros que han denunciado deben encabezar la regeneración de JUCIL. La Guardia Civil y los guardias civiles no pueden ser nuevamente engañados ni vendidos como ha venido sucediendo en todo el trayecto de la historia democrática de esta Institución.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de León ha dictado un auto por el que ordena a la dirección de la Asociación Profesional de Guardias Civiles Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) el restablecimiento inmediato de todos los derechos como socios y en sus funciones como delegados provinciales a varios miembros de dicho colectivo que fueron suspendidos sin expediente previo ni posibilidad de defensa.

Esta decisión, de carácter cautelar, se enmarca en el procedimiento civil iniciado por los demandantes que pertenecían al núcleo organizativo de JUCIL en varias provincias y que fueron apartados de sus funciones por el actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN), sin resolución motivada ni audiencia contradictoria.

El auto judicial destaca que la medida adoptada por el CEN vulneró derechos esenciales como el principio de audiencia, la tutela judicial efectiva y el derecho a participar en condiciones democráticas en el seno de una asociación profesional. El tribunal estima que la apariencia de buen derecho (‘fumus boni iuris’) y el riesgo de perjuicio irreparable justifican la adopción de medidas urgentes que impidan daños mayores a la estructura representativa de JUCIL.

La jueza ordena que los demandantes sean restituidos «en sus derechos como socios y en su posición asociativa», incluidas sus funciones como representantes provinciales, y prohíbe expresamente a la dirección de la asociación «realizar cualquier acto que impida o dificulte el ejercicio de sus funciones».

La plataforma Regeneremos JUCIL, impulsora de este procedimiento judicial, valora este auto como «una victoria del sentido común, del respeto a la ley y del principio de participación que debe regir cualquier organización, especialmente una que representa a servidores públicos como los guardias civiles».

Uno de sus portavoces ha señalado que «en JUCIL, gracias a la acción de la justicia, dejan de existir verdades indiscutibles», al tiempo de que se felicita por haber «plantado cara a la cúpula de JUCIL que ahora, con la respuesta judicial debería de dimitir de inmediato».

«La anomalía no puede prolongarse teniendo en cuenta que el texto judicial subraya la falta de transparencia en los procedimientos sancionadores impuestos por el Comité Ejecutivo Nacional, sus decisiones la falta de diálogo y el desprecio por los estatutos ya no pueden seguir rigiendo la vida interna de esta asociación».

El auto cuestiona además de una manera muy contundente el modo en que el CEN ha ejercido el poder disciplinario. En particular, alerta sobre la falta de un Comité de Garantías activo, el uso de expedientes sin sustento y la concentración de poder en una dirección que no garantiza el respeto a los principios democráticos.

Regeneremos JUCIL reitera su compromiso con la asociación profesional desde un modelo que debe de ser, tal como definen y exigen sus estatutos, abierto, participativo y transparente, y exige a la actual directiva que cumpla de inmediato con lo ordenado por el juzgado y se abstenga de adoptar nuevas medidas de represalia contra quienes han ejercido su derecho a la defensa y a la crítica.

Para finalizar Ya. La acción del movimiento Regeneremos JUCIL, va inundar los movimientos asociativos en el interior de la Guardia Civil, la DGGC ya no va tener tantos lacayos a su servicio, de abre una nueva dinámica para el bien de una Institución que no merece lo que le pasa ni a sus recursos humanos lo que tienen, Justicia para la Guardia Civil y para sus guardias civiles, la dimisión de Vilariño y de su séquito no es una opción e una obligación. El honor es nuestra divisa y una vez que se pierde no se recupera jamás, Ernesto Vilariño, debe irse para ver si es capaz de recuperar lo que ha perdido.