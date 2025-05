Sobrecogedor: la alcaldesa socialista de Catarroja admite la imposibilidad de gestionar las ayudas por la DANA

La reconstrucción tras la devastadora DANA que azotó la Comunidad Valenciana el pasado octubre se ha convertido en un laberinto burocrático que amenaza con prolongar el sufrimiento de los afectados. Para sorpresa de nadie.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, Lorena Silvent, alcaldesa socialista de Catarroja, ha reconocido públicamente este miércoles 21 de mayo que los ayuntamientos carecen de los medios técnicos y humanos necesarios para tramitar y gestionar las ayudas del Gobierno central destinadas a paliar los efectos de la catástrofe. Es decir, que empieza por reconocer su incapacidad primero de todo. No vaya a pasar desapercibido.

La confesión que sacude el sistema de ayudas

En un vídeo difundido en su propio perfil de Instagram, Silvent ha lanzado un desesperado llamamiento que pone en evidencia las graves deficiencias en el sistema de gestión de las ayudas: «Lo que hay que hacer es un pacto de Estado», afirma la regidora socialista. Sus palabras resultan especialmente significativas al provenir de una representante del mismo partido que gobierna en La Moncloa.

«Estamos saturados. Vamos a intentar gestionar la inversión que, tal vez, no nos planteábamos en 12 años», lamenta Silvent en su mensaje. La alcaldesa expone con crudeza la realidad a la que se enfrentan: «No se puede gestionar con recursos ordinarios. Si no me dejan contratar gente, ¿qué hago? Si no puedo contratar empresas porque tengo que licitar y tengo que hacer pliegos, ¿qué hago?».

El drama que describe la alcaldesa de Catarroja no es un caso aislado, sino un problema generalizado que afecta a numerosos municipios golpeados por la DANA. La magnitud de las cifras explica parte del problema: el Gobierno ha destinado 1.746 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras municipales dañadas por la riada. Una cantidad que, paradójicamente, se ha convertido en un obstáculo por la incapacidad administrativa para gestionarla.

Catarroja: un caso paradigmático

El municipio de Catarroja, gobernado por Lorena Silvent, ejemplifica perfectamente la paradoja de la reconstrucción. La localidad tiene asignados más de 210 millones de euros del Gobierno central para su recuperación tras la DANA, según destacó en abril la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

De esta cantidad, 138 millones van destinados a obras de reparación o reconstrucción de instalaciones o servicios de titularidad municipal que financia íntegramente el Gobierno. Adicionalmente, el Ministerio de Transportes, a través de Adif, ha destinado dos millones de euros a la rehabilitación de cuatro infraestructuras de movilidad.

Sin embargo, estos fondos, lejos de acelerar la recuperación, han evidenciado las carencias estructurales de las administraciones locales para gestionar proyectos de tal envergadura en un contexto de emergencia.

Un llamamiento desesperado

«Al final, estamos dejando pasar un tiempo precioso y lo que hay detrás son vidas humanas», advierte Silvent en su mensaje, que constituye una crítica apenas velada a la gestión de la DANA por parte del Gobierno central.

La alcaldesa socialista reclama un pacto de Estado liderado por el Ejecutivo que proporcione a los ayuntamientos los medios dimensionados y ágiles que necesitan para hacer frente a esta situación excepcional. Su petición refleja la urgencia de una situación que, siete meses después de la catástrofe, sigue sin resolverse de manera efectiva.

El drama de la DANA valenciana ha puesto de manifiesto no solo la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras ante fenómenos meteorológicos extremos, sino también las deficiencias de un sistema administrativo que no está preparado para responder con la agilidad necesaria a situaciones de emergencia de esta magnitud.