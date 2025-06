La Guardia Civil, no es militar. Sentencia 69966/01 del alto tribunal TEDH. Sentencia que condenó a España por detenciones ilegales, inejecutadas por la casta política que nos ha gobernado.

Una mirada crítica a la militarización de la Guardia Civil.

No ejecutar las sentencias, perseguir a los guardias civiles por el ejercicio de sus derechos humanos no tiene nada que ver con ser militar o no, pero mucho con el abuso y desviación de poder que bajo el manto de la militarización cada gobierno ha venido aprovechándose de una Institución que sirve a todos. La desmilitarización inminente es esencial para el cambio y para la democratización en España.